In un Mondo caratterizzato dalla ripetitività, un po’ di fantasia ci aiuta. Rischiamo, ogni giorno, di fare gli stessi gesti, imposti dalla vita quotidiana. Come automi, siamo costretti, nostro malgrado, ad emularci. Purtroppo, la maggior parte di noi è obbligata ad attenersi ad un programma fisso che, in genere, dal lunedì al venerdì, conosce poche variazioni. Magari riuscissimo a vincere al Superenalotto, provando a giocare i numeri giusti, dando un calcio a tutta questa routine. Basterebbe anche acquistare il Gratta e Vinci giusto, magari riconoscendolo con qualche trucco spesso utile.

Staccare dalla routine quotidiana aiuta a stimolare la nostra fantasia

Purtroppo, il più delle volte, tutto questo resta solo un sogno. Le bollette sempre più alte, anzi, ci obbligano a trovare trucchi e stratagemmi per risparmiare e far quadrare i conti. E, in tanti, sempre nell’ottica dell’ottimizzazione, si danno al fai da te. Che non è solo una questione di risparmio, ma anche di dedicarsi ad attività creative che esulino dalla routine di cui sopra. Uno spazio tutto nostro, in pratica, dove dare spazio alla fantasia, proprio per evadere dagli schemi imposti dalla vita.

E poi, è una soddisfazione creare dal nulla, con oggetti di riciclo, dei pezzi magari ammirati da amiche e vicine. Ad esempio, con il fai da te possiamo riciclare le vecchie grattugie, trasformandole in oggetti di design invidiati. Se non le abbiamo in casa, potremmo trovarle in qualche mercatino e scoprire come, da questo oggetto, si possano ricavare le soluzioni più impensabili.

Con il fai da te possiamo riciclare questi vecchi oggetti in modo creativo che la vicina invidierà trasformandoci in arredatori provetti

Ad esempio, per il nostro balcone, proviamo ad appendere la grattugia a testa in giù. Basterà inserire un chiodino nel muro e poi agganciarci la grattugia grazie ai suoi buchini. In questo modo, si trasformerà in una sorta di vaso nel quale potremmo mettere mazzi di fiori freschi. Volendo, potremmo sfruttare anche i singoli buchi per infilarci steli e fiori secchi e metterla come centro tavola originale. I buchi, in realtà, si prestano per diversi utilizzi.

Immaginiamo di lasciare la grattugia sul mobile della stanza e infilarci i nostri orecchini. O, in cucina, potremmo appenderla al muro trasformandola in una sorta di porta strofinacci. O, in alternativa, all’ingresso, per agganciarci le chiavi. Quelle piatte hanno uguale versatilità. Ad esempio, assemblandone tre, potremmo creare una sorta di contenitore nel quale inserire qualsiasi oggetto. Un’idea? Delle luci colorate, di quelle LED, così da trasformare le nostre grattugie in una sorta di originale lanterna.

