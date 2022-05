Ci sono grandi novità in arrivo per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo. Il mese in corso sta già dando i suoi frutti a qualcuno, mentre per altri la strada sembra ancora in salita. Ma d’altronde le stelle non sono sempre benevole e concedono i loro favori a pochi privilegiati.

La settimana che va dal 16 al 22 maggio non sarà diversa. Infatti, vedrà alcuni segni spiccare per fortuna e salute, altri ancora in attesa di progressi visibili. In ogni caso, si prospettano sette giorni emozionanti per una parte di noi. Le notizie positive non tarderanno ad arrivare e potremo veramente vantarci dei nostri successi.

Luna piena in Sagittario

La prossima settimana la Luna piena entrerà nel segno del Sagittario. Il significato di questo cambiamento non è da sottovalutare e potrebbe incidere nel quotidiano. Durante questo periodo, generalmente tende a diffondersi uno stato d’animo positivo. È un evento che stimola la voglia di viaggiare e instaurare relazioni nuove e durature. Ci sarà molta energia da spendere, ma occhio a non strafare.

Purtroppo, un effetto collaterale ci sarebbe e potrebbe riguardare l’instabilità mentale. È bene non farsi prendere dalla foga di perseguire i propri obiettivi. Si dovrà lavorare con tanta calma e concentrazione per raggiungere qualsiasi traguardo.

Colpo grosso per questi 4 segni zodiacali perché il Dio Denaro li premierà con una barcata di successi e opportunità

Il segno del Toro ha ricevuto grandi ricchezze questa settimana e beneficerà anche di quella in arrivo. I lavoratori dipendenti godranno di una buona stabilità, mentre chi è in cerca di occupazione potrebbe ricevere la risposta tanto attesa. Si prospettano nuove e intriganti opportunità da vagliare. Ottimismo e autostima saranno ai massimi livelli. Questo potrebbe portare a stringere interessanti accordi e firmare contratti vantaggiosi.

Anche il segno del Leone se la passerà bene. Sul lavoro continuerà il momento d’oro e si faranno grandi affari. I lavoratori freelance allargheranno la rete di contatti e dovranno gestire molti rapporti professionali. Chi è alle dipendenze di altri potrebbe sorprendersi per un nuovo impiego affidatogli.

In attesa del volto amico di Giove a settembre, la Bilancia farà il pieno di energie da lunedì 16 maggio. All’orizzonte si intravedono piacevoli cambiamenti, con chiamate e contatti di lavoro che alimentano il fatturato. Si raggiungerà l’apice dal 20 maggio, quando si inizierà seriamente a volare.

Il cielo della prossima settimana sembrerebbe regalare gioie anche al Capricorno. Sarà un ottimo momento per chiudere accordi e instaurare relazioni professionali proficue. Attenzione a metà settimana, quando si potrebbe dover prendere una decisione estremamente importante sul lavoro. Dunque prepariamoci, perché sarà davvero un colpo grosso per questi 4 segni zodiacali baciati dalla fortuna e dalle stelle.

