Essere alla ricerca di un lavoro è una delle fasi che possono risultare più complicate nella vita. Sia se si tratta della prima occupazione, sia che si viva una fase di transizione con l’occupazione precedente. Tuttavia, si può provare a cogliere le opportunità che si prospettano. Tra queste c’è la possibilità di vincere un concorso pubblico.

Tra i diversi bandi, ad esempio, si può considerare questo che consente di trovare lavoro in Emilia Romagna.

Con il diploma si può trovare lavoro in Emilia Romagna con questo bando

Il concorso è una selezione per titoli ed esami per la copertura di due posti da istruttore amministrativo (area B, posizione B1). Tra i requisiti si richiede il diploma di maturità, la patente B. Oltre alla conoscenza dei principali strumenti di informatica (Power Point, Excel, Word) e una conoscenza di base della lingua inglese.

Chi fosse interessato deve seguire la procedura di iscrizione indicata sul sito e da compiere attraverso un link riportato. La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale. Ed è avvenuta lo scorso 15 luglio.

È prevista una valutazione dei titoli di studio, di servizio e di vario genere per la preselezione qualora i candidati fossero più di trenta.

In seguito i migliori trenta candidati saranno ammessi alla selezione (con eventuali ex aequo). Ci saranno, inoltre, una prova scritta e una orale. Entrambe le prove avranno 30 come punteggio massimo e per accedere al colloquio sarà necessario avere avuto almeno 21/30 allo scritto. Per il secondo step il massimo sarà, invece, 60 (minimo 45 perché sia considerato superato). Per i dettagli sulle materie delle prove, la composizione dei punteggi finali e altri aspetti si rimanda al bando.

Come accedere al bando

Chi volesse partecipare a questo concorso pubblico deve ovviamente leggere il bando con attenzione. Per ulteriori informazioni sarebbe bene attingerle dal sito, nella pagina dedicata a questo concorso pubblico.

Per arrivarci si deve, innanzitutto, accedere al sito dell’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena. L’indirizzo è http://www.ordineing.fc.it. Dopo aver avuto accesso al portale, l’altra voce da cercare è Amministrazione Trasparente. Cliccandoci su, si accederà in un’altra pagina, dove è presente un menù in cui si troverà il collegamento a Bandi di concorso. Qui, oltre a essere presente, il contenuto del bando è presente anche un link per partecipare al concorso.

Chi fosse alla ricerca di un lavoro, dovrebbe inoltre valutare anche altre opportunità disponibili in questo momento. Tra queste, ad esempio, c’è un altro concorso pubblico indetto dall’Ordine degli Avvocati di Roma.

Dunque con il diploma si può trovare lavoro, a patto che si abbia la capacità di restare aggiornati sulle diverse possibilità che si prospettano. E si riesca, ovviamente, a essere preparati al punto da superare le prove in cui occorre cimentarsi.

