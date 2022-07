Niente aglio, cipolla o pomodoro per questa pasta pronta in 10 minuti

Quando abbiamo poco tempo non esiste portata più indicata di un delizioso piatto di pasta da preparare in pochi minuti. Se però andiamo a pescare tra i classici delle ricette a base di pasta non sempre è semplice scampare al celeberrimo soffritto di cipolla.

Allo stesso modo non tutti amano l’aromaticità dell’aglio, oltre ad essere intimoriti dalle conseguenze sull’alito, anche se i cibi che causano davvero l’alito pesante sono altri.

Infine, sia per intolleranze o allergie o semplicemente per variare un po’ dalle solite ricette, non sempre la pasta al pomodoro ci attira.

Beh, nella pasta che presenteremo in seguito niente aglio, cipolla o pomodoro ma è una vera esplosione di gusto.

La ricetta

Quella che faremo è una deliziosa ricetta da realizzare in pochi minuti con ingredienti dal gusto unico. Quello che ci serve per la nostra pasta è:

scarola;

pinoli;

alici;

uvetta;

pasta a piacere.

Questo abbinamento che a volte troviamo nella farcitura di alcune pizze meridionali è l’ideale per una pasta fresca e gustosa.

Per prima cosa sbollentiamo la scarola in abbondante acqua salata per pochi minuti.

Successivamente, scoliamo la verdura appena sbollentata in acqua e ghiaccio. Questo consentirà non solo di fermare la cottura ma anche di fissare il colore ed avere un bellissimo verde brillante.

Una volta fatto questo, togliamola dall’acqua fredda per poi frullare e filtrare.

Niente aglio, cipolla o pomodoro per questa squisita pasta pronta in 10 minuti

Una volta ottenuta la salsa, facciamo sciogliere in padella con un filo di olio qualche filetto di alice sminuzzato. A piacimento possiamo aggiungere anche del peperoncino per accendere ulteriormente il gusto. Nel frattempo possiamo mettere a cuocere la pasta in acqua salata per circa tre quarti del tempo indicato in confezione. Quando le alici saranno ridotte in crema, aggiungeremo la salsa di scarola ottenuta in precedenza. Lasciamo che il tutto si insaporisca per poi scolare la pasta quasi cotta all’interno della padella in modo tale da raccogliere tutti i sapori.

Continuiamo a cuocere la pasta nella salsa di scarola e alici fin quando non sarà pronta ed irresistibilmente cremosa. Una volta cotta potremo trasferire la pasta su di un piatto fondo e decorarla con dell’uvetta e con dei pinoli che avremo tostato in precedenza. Un ultimo filo d’olio a crudo e siamo pronti per portare in tavola questa deliziosa ricetta da preparare in pochi minuti.

