Ogni concorso pubblico è un’opportunità di lavoro importante. Ci sono chiaramente da superare delle prove, ma, arrivandoci preparati, ci si gioca la possibilità di ottenere una buona occupazione. L’altra cosa da fare è restare sempre aggiornati sui diversi bandi a disposizione. Una necessità soprattutto per chi cerca lavoro con laurea o diploma.

Molto interessante è, ad esempio, questa opportunità che proviene dalla Città Metropolitana di Milano ed è in scadenza tra poche settimane. Sul sito dell’Ente è, infatti, presente un bando di concorso pubblico per esami. Si devono coprire 4 posti, a tempo pieno e indeterminato, come istruttore tecnico. La categoria è C1. L’assegnazione riguarda in particolare i Comuni di Opera e Rescaldina.

Chi cerca lavoro con laurea o diploma può cogliere questa opportunità che scade tra poche settimane

La figura richiesta sarà impiegata in settori come urbanistica, lavori pubblici, ambiente, CED e edilizia. Il trattamento economico previsto è di 20.344,07 annui, lordi. Tra i requisiti relativi al titolo di studio si richiede il diploma di Maturità di Liceo Tecnologico ad indirizzo “Costruzione, ambiente e territorio”. Ma anche quello di Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo “Edilizia” o Istituto Tecnico per Geometri o equipollenti. Ok, anche a laureati in Ingegneria civile, edile o Architettura. Tuttavia, tutti i dettagli in merito ai corsi di laurea idonei sono presenti sul bando.

Previste 2 prove

La domanda va presentata entro e non oltre le ore 12 del 4 agosto 2022. La richiesta di partecipazione è fattibile attraverso il portale ad hoc. Prevista la tassa di partecipazione di 10 euro.

Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta e una orale. Gli argomenti su cui si basseranno i test sono specificati sul bando. Si possono citare, ad esempio, urbanistica, edilizia, nozioni in tema di paesaggio, di beni culturali e di acquisizione aree ed esproprio.

Per superare la prima prova sarà necessario ottenere un punteggio di almeno 21/30. Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese.

Come partecipare al concorso

L’accesso al bando è molto semplice. È infatti sufficiente accedere al sito e successivamente individuare la voce “Amministrazione Trasparente”. Scorrendo la pagina, sulla sinistra si troverà il collegamento a “Bandi di concorso”.

Dopo averci cliccato, si troverà nel testo la dicitura “Concorsi e ricerca di personale”. Aprendo il collegamento, si avrà accesso ad una nuova sezione in cui selezionare “Concorsi”, sulla destra. Si aprirà un’ulteriore pagina.

Anche qui, scorrendo il testo, si arriverà fino alla voce “Iscrizioni aperte” e ci sarà il link al bando di concorso per i comuni di Opera e Rescaldina.

Cliccandoci si accederà alla pagina in cui è presente il bando. Lì si troveranno, ovviamente, tutte le informazioni necessarie per partecipare e il modo in cui saranno inoltrate le comunicazioni ai partecipanti.

Per chi avesse il diploma a disposizione c’è anche questo concorso, indetto dal comune di Sassari.

Lettura consigliata

Per trovare lavoro con il diploma c’è questa opportunità tra i concorsi pubblici in scadenza tra qualche settimana