Alle volte perdiamo una marea di tempo a pensare con quali ingredienti costosi e introvabili nobilitare i nostri piatti dimenticando che esistono centinaia di soluzioni economiche. In questo la nostra tradizione gastronomica eccelle. Siamo infatti famosi nel riuscire a nobilitare anche l’ingrediente più umile ed economico e, talvolta, considerato come non più buono.

Un esempio illustre è la deliziosa pappa al pomodoro, realizzata con pane raffermo ma che conquista in cuore dei commensali. Di seguito, invece, scopriremo che basta un po’ di pasta e del comune tonno in scatola per realizzare una pasta ricca di gusto e facile da preparare.

Pasta semplice

La pasta che presentiamo potrebbe ricordare a qualcuno i tempi dell’università, dove spesso ci si inventava un pranzo o una cena con quello che il frigo offriva.

Infatti, quella che realizzeremo sarà una semplicissima pasta con tonno e cipolle, un abbinamento che non ha certo bisogno di presentazioni.

Gli ingredienti necessari alla preparazione sono:

cipolle rosse;

pasta a piacere;

tonno sott’olio sgocciolato;

prezzemolo;

zucchero;

aceto di vino bianco.

Molto semplicemente quello che dovremo fare sarà prendere una cipolla rossa a persona e tagliarla a metà e poi a fette. In una padella metteremo a scaldare dell’olio d’oliva che non dovrà essere bollente. Il concetto sarà infatti quello di far stufare la cipolla lentamente rendendola leggermente caramellata.

Dunque verseremo la cipolla in padella aggiungendo del sale e dello zucchero e un goccio di aceto di vino bianco. Copriamo con un coperchio e, sempre a fiamma bassa, attendiamo che il tutto appassisca.

Basta un po’ di pasta e una scatoletta di tonno per un primo piatto veloce

Il processo di appassimento richiederà circa 20 o 30 minuti. Quando la cipolla sarà morbida e stufata e leggermente caramellata possiamo cominciare a cuocere la pasta.

Scegliamo il formato di pasta che preferiamo, lungo o corto che sia, e mettiamolo a cuocere in abbondante acqua bollente salata. Mentre la pasta è in cottura, aggiungeremo alla cipolla appassita il tonno che avremo sgocciolato in precedenza, sempre mescolando a fiamma bassa.

A pochi minuti dalla cottura completa della pasta, scoliamola direttamente nella padella per fare in modo che raccolga tutti i sapori del condimento. Lasciamo mantecare fino a quando la pasta sarà pronta per poi servire nei piatti. Aggiungiamo infine un giro di olio d’oliva e del prezzemolo tritato finemente. Per conferire una gradevole nota croccante possiamo aggiungere del pangrattato reso croccante in padella con dell’olio.

