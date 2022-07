Avere un buon lavoro con il diploma è ancora possibile. Tuttavia, è necessario prepararsi ed essere pronti alle opportunità che si possono prospettare.

Le occasioni, ad esempio, potrebbero derivare da un concorso pubblico. E, dunque, vale la pena prepararsi per affrontare nel modo giusto le possibilità che si dovessero presentare e a cui scegliere di iscriversi.

Ad esempio, tra i concorsi pubblici del 2022 per diplomati si può tenere conto di questo, che consente di lavorare nella Capitale. L’Ordine degli Avvocati di Roma ha, infatti, indetto un concorso pubblico per titoli ed esami.

Tra i concorsi pubblici del 2022 per diplomati attenzione a questo non lontano dalla scadenza

Il concorso è finalizzato a coprire 8 posti come “Assistente a tempo pieno e indeterminato in prova”. La posizione economica prevista è B1. Tra i requisiti riportati nel bando c’è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La domanda di partecipazione può essere inoltrata via PEC e con raccomandata, con avviso di ricevimento. Questa va presentata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del concorso pubblico. Si consideri che quest’ultima è avvenuta lo scorso 12 luglio.

Qualora le domande fossero più di 70, l’Amministrazione si riserva la possibilità di una preselezione. La prova preselettiva si dovrebbe basare su un test da svolgere in un’ora, con quesiti a risposta multipla.

Successivamente sono previste una prova scritta e una orale.

Il punteggio massimo è di 90: 30 per la prova scritta, 30 per l’orale e 30 per i titoli. Questi ultimi sono ripartiti in 20 per i titoli di servizio e 10 per titoli vari come, ad esempio, quelli accademici.

Per i dettagli su questi aspetti e sui temi cui saranno basate le prove si dovrà fare riferimento a quanto scritto nel bando.

Dove trovare il bando e il modulo della domanda

Per scaricare il modulo di domanda, sia in formato Pdf che Docx, è sufficiente recarsi sul sito dell’Ordine degli avvocati di Roma. Basterà, dunque, andare sul sito, cliccare in alto su “Amministrazione Trasparente” e in seguito su “Bandi di Gare e Concorsi”.

Qui, sotto la voce anno 2022, è possibile trovare ovviamente il bando. Il consiglio è quello di leggerlo con attenzione e verificare tutto quello che è necessario sapere. Nella stessa pagina sono disponibili anche i moduli di domanda.

Restano, inoltre, pochi giorni per poter partecipare ad un altro concorso pubblico, indetto dalla Città Metropolitana di Milano. Tutte opportunità che consentono a chi ha acquisito una preparazione specifica di andare ad ottenere un lavoro in grado di garantire un posto di lavoro affidabile.

Lettura consigliata

Chi cerca lavoro con laurea o diploma può cogliere questa opportunità che scade tra poche settimane