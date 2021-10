Ottobre sta per finire e dopo Halloween arriva il tanto amato Black Friday. E quindi conviene sicuramente iniziare a fare una lista dei desiderata. E allora con il Black Friday 2021 mettiamo nel carrello queste splendide giacche da indossare in autunno.

Conviene sempre avere una lista di prodotti che si desiderano, per non arrivare al fatidico giorno non preparati e così, soprattutto, evitiamo di comprare magari cose inutili, solo perché sono scontate. Facendo una lista delle cose che ci servono affronteremo il giorno del Black Friday con più serenità e l’esperienza d’acquisto sarà anche più semplice e immediata.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Quando sarà il Black Friday nel 2021

Sono tantissime le aziende che aderiscono al famoso Venerdì Nero. Questo nasce negli Stati Uniti ed è il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento. Quest’anno il Thanksgiving sarà il 25 novembre e in questo giorno si festeggia la gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno trascorso. Dato che il 25 novembre è giovedì, il Black Friday sarà il 26 novembre. E visto che manca ancora un mese conviene preparare la lista in modo attento, e questa potrà spaziare da oggetti tecnologici, per la casa a vestiti.

Con il Black Friday 2021 mettiamo nel carrello queste splendide giacche da indossare in autunno

E proprio di vestiti allora parleremo, ma più nello specifico di alcune giacche veramente belle da indossare per la stagione fredda. Le giacche di cui parliamo sono quelle doppiopetto, dei fantastici blazer da sfoggiare in ufficio, all’aperitivo, ma anche per eventi eleganti. Infatti, molte volte scegliere un completo pantalone e blazer, invece che il solito vestito, potrebbe essere la decisione migliore da fare.

Vediamo alcuni fantastici blazer doppiopetto

Di blazer doppiopetto in commercio ce ne sono veramente tanti. Ci sono quelli aderenti, quelli over, quelli con le maniche a sbuffo, quelli cut-out oppure quelli dalle forme e chiusure più particolari. Ma andiamo per ordine. The Row propone un doppiopetto oversize in viscosa stretch con fodera in pura seta. Fendi disegna un caban in baby cammello con il taglio doppiopetto con bottoni FF Karligraphy ton-sur-ton. Isabel Marant vuole sfatare il mito del rigore nell’abbigliamento formale e immagina un blazer doppiopetto in una vivace tonalità rosa. Saint Laurent invece aggiunge un tocco anni ’70, perché disegna un blazer doppiopetto in velluto a coste marrone, realizzato in cotone con bottoni rivestiti in pelle intrecciata. La scelta quindi è sicuramente infinita. Iniziamo a vedere quale ci aggrada di più e ricordiamocelo per il Black Friday.

Approfondimento

Li amavamo alla follia e per nostra fortuna sono tornati di moda pronti da indossare