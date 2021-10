Ci sono pochi piatti che sanno di casa come quelli a base di verdure trattati con una cottura lenta. Spesso, questi sono anche più salutari e dietetici, senza contare il loro sapore estremamente godereccio. Nonostante un solo ingrediente possa diventare facilmente il protagonista, come nel caso di un risotto con porcini freschi, tutti insieme creano una magia. Tanto è vero che possiamo avere l’autunno in una zuppa della tradizione calda e avvolgente ricca di vitamine e minerali. Questa è la zuppa frantoiana, preparata in Toscana durante la spremitura delle olive. È in questo piatto che l’orto incontra il piccante dell’olio fresco.

Ingredienti

2 carote;

2 cipolle;

250 g di fagioli borlotti freschi;

2 patate medie;

1 costa di sedano;

200 g di zucca;

1 mazzetto di cavolo nero;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Il primo passaggio della nostra ricetta prevede la realizzazione del passato di fagioli. Se utilizziamo i fagioli secchi sarà necessario metterli a bagno per una notte prima della cottura. Se li abbiamo freschi invece possiamo metterli in pentola insieme a carota, sedano e 1 cipolla tritata. Copriamo tutto con dell’acqua arrivando a quattro dita sopra i fagioli. Saliamo e accendiamo il fuoco a fiamma media, per poi abbassarla una volta raggiunto il bollore. Se utilizziamo il coperchio per tutto il tempo i fagioli saranno pronti dopo 30 minuti.

Questo tempo possiamo utilizzarlo per tagliare le altre verdure. Affettiamo patate, zucca e carota a cubetti e aggiungiamo una cipolla tritata. Togliamo la costa centrale del cavolo nero e tagliamolo a pezzi facili da mangiare in un boccone.

A questo punto scoliamo fagioli e verdure. Ricordiamoci però di tenere una parte dell’acqua per il passaggio successivo. Infatti, dovremmo frullare la metà di fagioli e il soffritto unendo qualche cucchiaio dell’acqua di cottura.

Adesso prepariamo un vero e proprio soffritto mettendo in pentola, insieme a un filo d’olio, la cipolla e le verdure tagliate prima. Lasciamo che si rosolino per qualche minuto per poi aggiungere il passato di fagioli. Continuiamo la cottura per altri 40 minuti almeno, finché le verdure saranno morbide. Se necessario uniamo qualche mestolo dell’acqua di cottura che abbiamo conservato. A cottura quasi ultimata aggiungiamo i fagioli che avevamo tenuto da parte e aggiustiamo di sale pepe.

La nostra zuppa frantoiana è pronta, non ci resta che accompagnarla con un crostone di pane croccante e dell’olio nuovo.

