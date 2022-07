I pochi che sono rimasti in città stanno aspettando trepidamente le proprie vacanze estive. Quelle senza lavoro, dove è possibile staccare la testa per una settimana o più. C’è chi è già in vacanza e sui social compaiono le foto dei nostri amici al mare a prendere il sole.

Sono tantissimi anche i video o le foto delle star internazionali che hanno scelto come meta per l’estate l’Italia. Da Katy Perry a Capri fino a Russel Crowe a Roma, che sta condividendo sui social la sua vacanza romana con la famiglia.

Certo, chi vive in Italia è sempre alla ricerca di nuovi posti da vedere e dove trascorrere le proprie vacanze. E alcune volte scegliamo casa come meta turistica, altre volte prendiamo aerei o navi per andare in posti più lontani. Ma il mare lo cerchiamo anche solo per un weekend e tra Roma e Napoli sorge la spiaggia dei Sassolini a Scauri, posto magnifico da visitare.

In Europa abbiamo la fortuna di avere alcune spiagge gigantesche che sono baciate dal sole. Molte si trovano in Spagna, ma ci sono anche in Italia e magari non le abbiamo viste.

5 fantastiche località per spiaggia e sole in Europa dove andare in vacanza

Vediamo allora alcuni posti che possiamo visitare dove troveremo spiagge infinite con un sole splendente.

La prima è sicuramente Benidorm, città che si trova in provincia di Alicante in Spagna. Questa città, oltre ad essere famosa per la sua vita notturna, è molto nota anche per gli alti grattacieli che si affacciano sul mare. Qui troveremo anche delle spiagge dorate immense dove passare le nostre vacanze.

Sempre in Spagna abbiamo poi Alicante, che si trova vicino a Benidorm. E quindi potremmo passare qualche giorno da una parte e qualche altro dall’altra.

Alla lista si aggiungono anche Formentera e Lanzarote. Nella prima possiamo trovare delle location veramente magnifiche, e in alcune spiagge potremmo imbatterci in qualche VIP, dato che l’isola è molto frequentata dalle star. Lanzarote, invece, si presenta un pochino più selvaggia, molto famose sono le spiagge e i paesaggi vulcanici.

In Italia, invece, abbiamo l’Isola d’Elba. Isola che fa parte dell’Arcipelago Toscano e famosa per le sue spiagge e la sua storia. Infatti ha ospitato Napoleone Bonaparte durante il suo esilio. Luogo dunque ricco di storia, mare e bellissime spiagge.

