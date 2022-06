L’estate è fonte di ispirazione per creare capi personalizzati e originali. Ma anche per dare vita a gioielli spiritosi e colorati che possiamo creare da sole per ravvivare il look e renderlo unico. Quali gioielli si possono realizzare? Con un po’ di fantasia praticamente tutti. Però se cerchiamo soluzioni semplici ed originali che tutti possono fare senza grosse difficoltà possiamo provare a creare gioielli con un foulard e con acciaio, resina e pietre dure. Sono soluzioni semplici anche per chi ha poca manualità ma tanto estro e fantasia.

Partire da una base di seta o di tessuto setificato

Se vogliamo un prodotto veramente chic dovremmo partire da una base di seta o di un tessuto setificato e luminoso dai colori accesi o in fantasie floreali e artistiche.

Poi potremmo scegliere un ciondolo importante nel materiale che preferiamo, in metallo o in resina, oppure in pietre dure. L’importante è che abbia un gancio abbastanza largo per infilarvi il foulard. È sufficiente fare questa semplice operazione per avere un originalissimo collier. A questo punto basta annodare il foulard e creare una collana morbida sul décolleté oppure aderente al collo come un choker. Possiamo anche cucire delle pietre grandi alle estremità del foulard in modo che ogni volta che lo indossiamo le estremità pendano rendendo il look più sofisticato.

Con acciaio, resina e pietre dure possiamo creare gioielli personalizzati, semplici e d’effetto, per rendere chic i nostri abiti estivi

Se invece abbiamo a disposizione una collana di pietre dure o solo un pezzo di collana possiamo attaccarla al foulard cucendone gli angoli alle estremità della collana attraverso i ganci. Ne ricaveremo un monile molto lungo da girare due volte intorno al collo facendo in modo che il foulard rimanga aderente al collo e la parte in pietre dure scivoli lungo il décolleté. In questo modo anche il look più semplice acquisterà carattere.

Questo foulard gioiello si può usare anche come cintura da annodare in vita su un vestito monocromatico o da infilare nei pantaloni.

Un’altra originalissima creazione è quella di un bracciale. In questo caso è sufficiente avere a disposizione una spilla, una di quelle belle che usavano le nonne e che si possono sempre trovare tra i gioielli di famiglia. Magari in oro o in fogge particolari. In questo caso occorre un foulard piuttosto piccolo, meglio una sciarpina. Sarà sufficiente attaccare la spilla nella parte centrale drappeggiando leggermente il tessuto e annodare il foulard nella parte interna del polso. Avremo un monile prezioso e originale.

