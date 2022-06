Le vacanze estive sono oramai alle porte e moltissime persone non vedono l’ora di partire per le mete designate. Però chi non ha prenotato sta già lentamente rassegnandosi all’idea di vedere la propria vacanza sfumare via.

Il motivo, generalmente, è dato dall’impennata dei prezzi che salgono man mano che l’alta stagione si avvicina. Per questo motivo oggi spieghiamo in quale modo è possibile limare le spese e partire comunque per godersi le proprie meritate ferie.

È infatti possibile avere uno sconto immediato del 12% sui traghetti per le isole italiane, greche, per l’Albania e la Tunisia usando questo trucco. Scopriamo insieme di quale si tratta.

I trucchi per risparmiare durante le vacanze

Prima però vediamo quali sono i consigli da seguire in generale. Ci sono vari siti utili per tagliare i prezzi sull’alloggio e anche dei modi per limitare le spese fuori. Per esempio si può optare per dei workaway, barattando delle ore del proprio lavoro con dei soggiorni gratuiti.

Invece nelle città più grandi, ad esempio, sono presenti dei tour guidati a offerta libera e si può mangiare nei migliori ristoranti a prezzi scontati utilizzando piattaforme a questo dedicate.

Risparmiare sui trasporti è la mossa più intelligente, perché in generale questi possono essere bloccati con un po’ di anticipo a dei prezzi veramente stracciati. Quando però si prenota all’ultimo è necessario evitare l’aereo che è il mezzo più utilizzato in questo periodo.

Meglio quindi spostarsi in treno, in macchina o via mare. Vediamo come fare, specialmente in quest’ultimo caso.

Sconto immediato del 12% sui traghetti per Sardegna, Sicilia, Albania, Grecia e Tunisia grazie a questa tessera che non tutti sanno di avere

Se si ha un’età compresa fra i 18 e i 35 anni ci sono degli sconti di cui si può usufruire. Per ottenerli basta infatti spulciare all’interno della propria Carta Giovani Nazionale, nella sezione “Trasporti”, per trovare uno sconto variabile fra il 10 e il 12%. Per ottenerlo basta accedere sull’app IO.

In più se ci si iscrive alle newsletter di alcune linee è possibile ricevere uno sconto cumulabile con quello precedente. Naturalmente quello relativo alla newsletter non è sempre disponibile e viene inviato a discrezione della compagnia. Per ottenerlo è necessario seguire le tempistiche e le istruzioni presenti nella mail.

Lettura consigliata

Basterebbe solo un euro per visitare le città più belle di Italia e viaggiare on the road con questo intelligentissimo trucco