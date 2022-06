Molto amato dalle nonne questo gioiello di tendenza per l’estate 2022 che rende elegante e sofisticato ogni look 

Inutile dirlo, i gioielli sono il tocco prezioso di ogni look. Ne bastano pochissimi per rendere unica e originale anche la mise più banale e insignificante. Soprattutto in estate in cui gli abiti si riducono e lasciano centimetri di pelle scoperta che possono ricoprirsi di luce. Ogni donna ha i suoi gioielli preferiti, quelli da cui non si separa mai e che superano la prova del tempo. Nel senso che non invecchiano mai. Ci sono poi quelli che la moda riscopre dopo anni di oblio per farne di nuovo armi di seduzione irresistibili. Perché la moda nel suo eterno rinnovarsi non fa che guardare al passato e scoprire nella tradizione delle icone dal linguaggio universale.

E negli eterni revival ecco riaffiorare dal passato il baciamano, un gioiello assai singolare che è un bracciale ma anche un anello. È costituito da una sottile catena che circonda il dito indice o il medio, attraversa il dorso della mano e circonda il polso per formare un bracciale. Il gioiello ha origini molto antiche e affonda le sue radici in Oriente dove lo indossavano le donne di potere, quelle che ricevevano il baciamano appunto. E ci parla di un mondo di gentilezze e cortesie a cui non vorremmo rinunciare. E anche di forme sottili e raffinate di corteggiamento. Nel tempo il gioiello ha conquistato il Mondo occidentale e molte star lo hanno amato e indossato. Sicuramente è presente tra i gioielli di famiglia e le nostre nonne lo hanno riposto in qualche cassetto. Basta rovistare negli scrigni e nei comò per trovarne qualcuno.

Il gioiello baciamano che attraversa il dorso della mano delicatamente, unendo dito e polso continua a esercitare il suo fascino senza tempo. Se vogliamo essere originali e indossare non il solito gioiello ma qualcosa di unico e prezioso, è quello che fa per noi.

Come indossarlo? Da solo se vogliamo evidenziare la mano e il gioiello stesso, soprattutto se è impreziosito da diamanti, topazi o rubini. Starà benissimo sull’abbronzatura e trasformerà le mani in strumenti di seduzione. Ma possiamo decidere per una scelta più informale e meno impegnativa soprattutto se abbiamo scelto un modello di bigiotteria. Lo indosseremo insieme a una stratificazione di bracciali e anelli diversissimi da mixare liberamente in uno stile che richiama l’estrema informalità degli anni ’70. Anche in questo modo non perderà la sua identità. Molto amato dalle nonne questo gioiello di tendenza renderà il nostro look più particolare e non passeremo inosservate.

