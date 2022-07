Con l’arrivo dell’estate per gli amanti del mare, in attesa delle ferie, cominciano i weekend fuori porta nelle località di mare più vicine. Tutti gli anni però è sempre la stessa storia. Ogniqualvolta ci si ritrova innanzi allo spettacolo del mare si comincia a sognare di avere una bella casa proprio lì di fronte. Ovvero di svegliarsi la mattina e ammirare la sua straordinaria bellezza, indossare il costume e uscire a fare il bagno senza percorrere chilometri di traffico. Chissà quante volte in vacanza ci siamo ritrovati ad ammirare le tante case e ville a pochi passi dal mare, sognando di esserne i proprietari. Tuttavia poi solo immaginando i prezzi abbiamo desistito ritenendo che non fossero alla nostra portata.

Invece se si spulcia bene tra i vari siti di compravendita immobiliare si rimarrà sorpresi dalle incredibili offerte. Con 60.000 euro potremo acquistare casa con giardino a pochi passi da un mare spettacolare senza dover andare all’estero. Si rimarrà sorpresi dallo scoprire che in una delle regioni più belle d’Italia possono farsi affari immobiliari incredibili. Qui si potrà realizzare la casa al mare che si è sempre desiderato o semplicemente un investimento immobiliare da fittare per la stagione estiva.

Con 60.000 euro potremo acquistare casa con giardino a due passi da un mare incredibile e senza andare all’estero

Stiamo parlando della Puglia, in particolare a Martina Franca. Qui si possono trovare in vendita anche a meno di 60.000 euro tipiche abitazioni pugliesi a forma di trullo. Alcune sono da ristrutturare integralmente mentre altre necessitano solo di qualche ritocco. Possono essere adibite ad abitazioni estive o semplicemente intraprendervi un’attività ricettiva. Per avere un’idea delle offerte di mercato, basta semplicemente visionare i siti di compravendita immobiliare.

Ma per avere contezza degli effettivi prezzi di mercato, si potrà andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Banca dati delle quotazioni immobiliari. Da qui poi si potrà inserire il Comune e selezionare la zona che ci interessa. Ad esempio nel Comune di Martina Franca un’abitazione in ville e villini in zone periferiche con un normale stato conservativo partono da 520 euro a mq. Va da sé che un immobile come un trullo, di circa 100 mq da ristrutturare si potrà trovare ad un prezzo davvero interessante.

Da ristrutturare sarà un vero affare

Pertanto, soprattutto per chi può avviare il famoso Superbonus diventa un affare l’acquisto in questa zona. Infatti, molte di queste abitazioni si trovano nel centro storico di Martina Franca mentre altre sono più all’esterno. È una delle città più caratteristiche di questa regione ed è molto amata dai turisti per la sua bellezza e la sua posizione strategica vicino a spiagge bellissime. Queste sono facilmente raggiungibili e sono caratterizzate dal mare cristallino e sabbia bianca.

In particolare da Martina Franca, in provincia di Taranto, si può raggiungere la spiaggia del Pilone di Ostuni. Questa spiaggia è una delle più frequentate della Marina di Ostuni. È ampia e lunga composta da sabbia fine e di colore chiaro. Nonché le spiagge di Savelletri nell’omonima frazione del Comune di Fasano. Ovviamente, oltre alle spiagge non possono visitarsi la bellissima Ostuni, la caratteristica Alberobello e Fasano. La posizione, inoltre, è strategica anche perché con poca distanza si raggiungono le famose spiagge salentine del Sud.

