Le cure odontoiatriche sono costose e sempre più inaccessibili per molti italiani. Per questo motivo molti di noi non riescono a prendersi cura dei denti come dovrebbero.

Detartrasi e sbiancamento sono spesso rimandate ed in molti si ritrovano con denti gialli. Allo stesso tempo l’ortodonzia è molto costosa e, anche in caso di denti storti, non è possibile intervenire.

Oggi vogliamo parlare di alcuni metodi per nascondere i piccoli difetti ai denti, in pochi minuti, grazie al make up. Parliamo ovviamente di soluzioni estetiche, che non sostituiscono il fondamentale contributo di un dentista.

Ecco in che modo nascondiamo i denti gialli ed irregolari indossando un semplice rossetto colorato.

L’importanza dei colori giusti

Indossare il rossetto è un gesto di femminilità importante per molte donne. Spesso aggiungere un tocco di colore, rende lo stile subito più appariscente e l’aspetto più attraente. In pochi però sanno che il giusto rossetto può anche mascherare dei difetti della bocca, come denti gialli e storti.

Se abbiamo i denti che tendono al color giallino, il cui smalto ha perso il colore brillante originario possiamo optare per un rossetto dal tono freddo. In questo modo il colore giallo viene raffreddato e passerà inosservato. Un colore perfetto può essere il malva, il rosso lampone e il bordeaux. Possiamo scegliere dei rossetti lucidi dai colori intensi e saturi per un effetto dal finish lucido e alla moda.

Al contrario non dobbiamo mai scegliere dei colori caldi che finirebbero per far apparire i denti ancora più gialli e vecchi.

Nascondiamo i denti gialli ed irregolari con questi 2 semplici trucchi dall’efficacia incredibile

Se invece abbiamo dei denti irregolari e storti dovremmo evitare i colori troppo intensi e vistosi. Con un rosso o un viola saturi finiremmo per evidenziare i difetti che possediamo. La scelta migliore è indossare dei colori nude della stessa tinta del nostro incarnato.

Possiamo pensare ad un beige, un marrone o un rosa pallido. L’importante è che non sia troppo chiaro e che sia steso rispettando la forma della bocca.

Con una matita dello stesso colore potremo anche ingrandire i margini e creare un incredibile effetto filler. Solo in questo modo sposteremo l’attenzione dai denti alla parte alta del viso.

Possiamo completare il make up con un trucco occhi elaborato e raffinato, magari anche usando degli ombretti dai colori brillanti e glitterati. Per essere alla moda e illuminare gli occhi consigliamo dei colori dorati e bronzati, perfetti per l’estate e per i nude look.

Approfondimento

Diciamo addio al cattivo odore delle ascelle grazie a questi esclusivi deodoranti che profumano di pulito