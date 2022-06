Le ferie sono sempre più vicine e per molti è ora di decidere dove trascorrere le tanto agognate vacanze in tutto relax. Chi ama il mare, sogna lunghe distese di sabbia bianca e mare cristallino delle locandine pubblicitarie di paesi lontani con prezzi esorbitanti per un’intera famiglia.

Tuttavia, non tutti immaginano che proprio nel nostro bel Paese ci sono posti non solo ricchi di storia, ma anche luoghi con spiagge incontaminate. Non sarà necessario prendere l’aereo e fare circa 10 ore di volo per nuotare nel mare cristallino dei Caraibi. In Italia, infatti, esistono paesaggi di straordinaria bellezza, basti pensare alle bellezze della Sardegna che tutto il Mondo ci invidia. Come Villasimius, un paese della provincia Sud-Sardegna con spiagge dall’acqua cristallina, sabbia bianca e facilmente raggiungibile senza aspettare agosto. Ma oltre alla Sardegna, l’Italia è un paese ricco di località marittime dal mare mozzafiato dove si possono coniugare relax e movida. In tal modo si coniugheranno anche i gusti e le esigenze di tutta la famiglia che non sempre coincidono.

Sembrerà di stare alle Seychelles, ma invece si trova in Italia questo posto mozzafiato con spiagge bianche a due passi dalla movida

Oltre alla splendida Sardegna, anche la Puglia è ricca di spiagge spettacolari dal mare cristallino dove sembrerà di nuotare in una tavolozza dalle molteplici sfumature. Sembrerà di stare alle Seychelles, ma invece è una località del Salento che ci lascerà senza fiato per le sue bellezze naturali.

Merita sicuramente di essere visitata San Foca, frazione del Comune di Melendugno, in provincia di Lecce. Rappresenta la meta ideale sia per chi vuole rilassarsi e godere dei paesaggi naturali, sia per chi ha voglia anche di divertirsi. Questa località può considerarsi una vera e propria perla per il Salento per le sue bellezze naturali.

Luoghi meravigliosi

Tra le spiagge di questa località, non si potrà non recarsi alla Spiaggia delle Fontanelle, la più vicina al centro abitato. Si tratta di una spiaggia caratterizzata da un arenile di soffice sabbia e dal mare cristallino dal fondale basso perfetta per famiglie con bambini. Verso nord, si può ammirare un piccolo arcipelago di scogli e isolotti, dove si potrà fare snorkeling. In corrispondenza del centro abitato si può andare sulla lunga spiaggia dei Brigantini. Certamente, non si potrà perdere lo spettacolo fornito dalla spiaggia Li Marangi. Poco affollata e dove il mare turchese e cristallino e l’aria che si respira la rendono unica.

Ma oltre alle spiagge spettacolari, è ottima anche la sua posizione in quanto si possono raggiungere comodamente Lecce, Otranto e altre bellissime località di questa terra meravigliosa. Mentre chi non vuole allontanarsi potrà visitare i mercatini locali e recarsi alle tante manifestazioni musicali e culinarie con degustazione di piatti e prodotti tipici. Una volta a San Foca non si potrà non visitare Torre dell’Orso distante circa 3 chilometri, caratterizzata da spiagge bianchissime, insenature e caratteristiche grotte marine.

Approfondimento

Il paradiso per pensionati giovani e vacanzieri è questa città poco conosciuta e con un costo della vita veramente basso