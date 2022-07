In questi mesi di caldo e umidità in molti smettono di preparare dolci da forno. Quando fa molto caldo tendiamo a mangiare di meno e preferiamo rimanere leggeri. In questo periodo molti di noi amano fare scorpacciata di frutta e macedonie, ma anche di granite e gelati senza zucchero per rimanere leggeri.

Oggi vogliamo proporre una ricetta tipica di una regione italiana che è deliziosa e nutriente senza essere pesante. Ecco perché è il dolce più leggero e sano dell’estate questo dessert al cucchiaio che sa di cioccolato e nocciole.

Quando la frutta è ancora più buona grazie a dei semplici ingredienti

La frutta è un alimento indispensabile per introdurre il giusto apporto di vitamine e sali minerali. Cruda o cotta è anche importante per assumere la giusta quantità di fibre.

In questi mesi ci sono molti piatti che possiamo preparare con la frutta di stagione. Uno di questi prende il nome di persi pien ed è un dolce tipico del Piemonte. Alla lettera, persi pien significa “pesche ripiene” e sono uno dei dessert più iconici della regione del Nord Italia.

Gli ingredienti, per prepararlo, sono molto semplici, pesche fresche, amaretti, un goccio di zucchero e cacao. Oggi vogliamo però proporre una variante ancora più gustosa, perfetta da assaporare dopo i pasti.

La nostra versione prevede l’utilizzo di prugne e albicocche al posto delle pesche.

È il dolce più leggero e sano dell’estate questo dessert piemontese da provare almeno una volta nella vita

Possiamo iniziare a sbucciare la nostra frutta dopo averla lavata. A questo punto possiamo metterla in un contenitore assieme a degli amaretti schiacciati, 1 cucchiaio di zucchero e 2 cucchiai di cacao. Possiamo lasciare riposare in frigo per un’ora e poi adagiare il tutto in una teglia di alluminio. Ora cospargiamo la teglia con degli amaretti interi come decorazione.

A questo punto possiamo infornare a 180°C per un quarto d’ora. Terminata la cottura possiamo creare delle piccole porzioni da servire in una ciotola o in un bicchiere. Se vogliamo aggiungere un tocco di dolcezza, possiamo utilizzare un goccio di caramello. Si può servire tiepido oppure a temperatura ambiente, in base alle nostre preferenze.

Questa versione dei tradizionali persi pien possiede una leggera acidità ed è meno dolce. Veramente l’ideale se cerchiamo un dolce al cucchiaio leggero e gustoso che non abbia troppe calorie.

