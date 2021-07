Si va verso un periodo delicato e investire i propri soldi non è semplice. Per chi ha del denaro e ha un obiettivo temporale di massimo 36 mesi, le scelte sono molteplici ma qual è quella più conveniente? Per impiegare il proprio risparmio massimo per tre anni e averlo sempre disponibile, quale strumento scegliere? Scopriamo qual è la soluzione migliore nelle righe seguenti. Con 10.000 euro ecco chi scegliere tra Posta, banca e titoli di Stato.

Gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno più volte messo in guardia i nostri lettori dal tenere i soldi sul conto corrente. Lasciando i soldi sul conto si perdono molte occasioni di guadagno, ma spesso si pagano anche costi che sarebbero evitabili. Tra l’altro le commissioni sono in costante aumento. Per esempio è in arrivo una novità assoluta per i titolari di un conto corrente che presto pagheranno più commissioni.

Facciamo l’ipotesi di un investitore che abbia sul conto almeno 10.000 euro da investire. Immaginiamo anche che il suo investimento non superi i 24 mesi, massimo 36 mesi e che comunque voglia avere i soldi sempre disponibili. Abbiamo visto che sul conto non devono essere lasciati. Ecco perché proprio adesso è il momento perfetto per impiegare i soldi in questo modo invece che tenerli in perdita su un conto corrente.

Le alternative sono 3: investirli in un conto di deposito bancario, utilizzare i Buoni postali oppure investire in titoli di Stato.

Partiamo dalla terza soluzione, che è da scartare a priori. Semplicemente perché in questo momento non ci sono titoli di Stato italiani che a 3 anni possano offrire rendimenti positivi. Il BTP con un rendimento positivo e con la scadenza più vicina è quello che sarà rimborsato a febbraio 2026 (Isin: IT0005419848).

Un’alternativa sono i Buoni postali. Hanno il vantaggio di essere garantiti dallo Stato e danno rendimenti minimi, ma bassissimi. Nei primi 4 anni di possesso rendono lo 0,05% annuo. Decisamente un rendimento inferiore a quanto può rendere un conto di deposito. Con le attuali offerte, il migliore conto di deposito, per un investimento a 24 mesi o 36 mesi, offre un rendimento dello 0,5% annuo. Risultato al netto di bolli e commissioni.

