Guadagnare in Borsa non è semplice nel breve termine, anzi secondo alcune statistiche si perde anche nell’80% dei casi. Invece, comprare azioni e mantenerle per il lungo termine, secondo molte statistiche, porta in media a rendimenti positivi superiori a qualsiasi altra forma di investimento.

Ma ci sono dei pericoli che spesso vengono sottovalutati, o per ignoranza in materia oppure per mera superficialità.

Quando si investe in Borsa molti nelle loro intenzioni vorrebbero subito raddoppiare il capitale. Questo non fa altro che far capire che questi molti non hanno il polso della situazione e dei pericoli a cui si va incontro. Quali sono i rischi delle azioni?

Quando si comprano azioni si diventa soci di un’azienda e quindi si partecipa sia agli utili che alle perdite. Gli utili sono rappresentati dalla eventuale distribuzione dei dividendi/cedole, e dal rialzo dei prezzi. Le perdite, invece, dal ribasso dei prezzi.

Attenzione, le società possono fallire e quindi in questo caso, per le ragioni indicate prima, il proprio investimento potrebbe anche azzerarsi.

Quali sono i rischi delle azioni?

Potrebbe invece poi capitare che alcuni titoli iniziano a scendere e continuano a farlo per anni, portando a perdite anche dell’80/90%.

Cosa fare per evitare questi effetti?

Si dovrebbero diversificare i propri investimenti, valutare a priori la massima perdita accettabile e studiare in modo scrupoloso i bilanci delle società o le raccomandazioni degli analisti e i loro target di fair value.

Nonostante questo, l’errore o le variabili negative potrebbero essere dietro l’angolo. Ci sono stati, infatti, anche casi dove le voci di bilancio hanno subito un “taroccamento” e questo ha portato a enormi perdite fra i risparmiatori.

Consigli per gli investimenti

Quando si investono i propri risparmi non andrebbe lasciato mai nulla al caso: dallo stop loss, al money management, allo studio dei bilanci a quello dei grafici.

Inoltre, si dovrebbe conoscere bene quali sono i pregi e i difetti, i pro e i contro dell’operazione che si andrà ad effettuare.

Comunque in tutti i casi, la parola d’ordine dovrà essere: prudenza!

