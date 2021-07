Che fastidio queste maledette mosche che ci tormenteranno fino ad autunno inoltrato. Soprattutto quando siamo a tavola o la stiamo apparecchiando. Ricordiamo infatti che questi odiosi insetti si depositano su feci e carcasse e quindi portano virus e malattie. Eppure, sembra impossibile ma per allontanare le mosche dalla tavola bastano questi 4 trucchi della nonna. Nessun insetticida né prodotti chimici pericolosi per la nostra salute ma solo esclusivamente naturali.

Sembra impossibile ma per allontanare le mosche dalla tavola bastano questi 4 trucchi della nonna

Forse alcuni dei nostri Lettori avranno già sperimentato questa trappola abbastanza efficace a meno di non trovare delle mosche col quoziente intellettivo di Einstein.

Prendiamo un recipiente e inseriamo dell’aceto di mele, dell’acqua e del sapone liquido. Le mosche saranno attirate dal profumo dell’aceto e rimarranno intrappolate nella sostanza.

Il basilico inibisce la loro presenza

Chi possiede delle piantine di basilico avrà sicuramente notato che le mosche gli girano alla larga. Merito del suo profumo intenso che fa da barriera. Il suggerimento è quello di posizionare delle piantine in prossimità di finestre e ingressi o a limite sacrificare qualche foglia destinata al pesto o alla caprese.

Il più curioso degli inganni

Leggenda narra che le mosche siano così brutte e orribili da farsi paure da sole. Questo giustifica uno specchio un trucchetto di mettere delle buste di plastica trasparente riempite d’acqua vicino alle finestre. Sarebbe infatti un ottimo deterrente perché le mosche vedendo si riflesse si allontanano. È un sistema che in alternativa può essere utilizzato anche con le bottiglie di plastica.

Una spolverata di pepe

Se l’aglio tiene lontane le zanzare, il pepe lo fa con le mosche. Questo è veramente uno dei rimedi in assoluto più antichi, ossia posizionare sui davanzali delle finestre una spolverata di pepe. In alternativa se stiamo godendoci la serata con gli amici in giardino o sul terrazzo, possiamo riempire un paio di ciotole di pepe lasciandole sul tavolo. L’ odore intenso terrà lontane le mosche, lasciandoci mangiare in pace.

Approfondimento

Mai più centinaia di moscerini sull’auto con il rimedio più semplice ed economico del mondo