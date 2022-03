L’amore è una delle tematiche più pregnanti nelle vite di ognuno di noi, al pari di salute e carriera. Infatti, trovare una persona con cui condividere la propria vita e costruire una famiglia è una delle più grandi fortune che possa esistere. A volte però molti hanno delle difficoltà nel trovare anche solo qualcuno di lontanamente adatto. Se si è in questa situazione si può sempre chiedere aiuto all’astrologia. Infatti, la compatibilità di coppia, il magnetismo e una bollente attrazione si possono trovare in questo punto di una sinastria. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

L’astrologia spiegata in pillole

Prima di tutto spieghiamo i concetti basici. Come abbiamo spesso ribadito, il proprio segno zodiacale è un dato di per sé non molto significativo, perché rappresenta solo la posizione del Sole al momento della nascita. Infatti al di là di esso si nasconde una grande mole di altre informazioni.

Per comprendere quali sono bisogna calcolare la propria carta natale online e studiare i significati e le posizioni dei pianeti. Inoltre, per farlo è anche necessario sapere la propria ora di nascita, oltre che la data e il luogo. Per capire la relazione che intercorre fra due persone basta fare una sinastria, ovvero una comparazione di due temi natali.

In questo modo si può capire cosa uno significhi per l’altro. Ci sono infatti vari pianeti che possono dare una mano in questa operazione. Ad esempio, sono fondamentali Venere e Marte: tramite questi pianeti possiamo capire se qualcuno è innamorato di noi e se siamo compatibili sotto le lenzuola.

Compatibilità di coppia, magnetismo e bollente attrazione sono assicurate nei partner che presentano questo posizionamento zodiacale

Un altro punto essenziale è l’opposto dell’ascendente, il discendente. Per capire velocemente qual è basta calcolare il numero del proprio segno (l’Ariete corrisponde all’1 e il Pesci al 12) e infine aggiungere o sottrarre 6. Un ascendente Toro (2) quindi è obbligatoriamente un discendente Scorpione. Un ascendente Acquario (11) è discendente Leone (5).

L’ascendente rappresenta il modo di presentarsi e come si reagisce di primo acchito alle situazioni: da lì nasce la prima casa che è quella dell’Io. Quella del discendente invece è la settima casa, quella del “noi” che rappresenta anche l’unione matrimoniale. Basta quindi capire che aspetti il nostro discendente fa con quello del partner e vedere se i due segni sono compatibili.

