Molte volte può capitare di voler scoprire cosa il nostro innamorato pensa di noi e come ci considera. Purtroppo a volte non basta chiedere. Ci sono però dei modi in cui si può scoprire veramente il grado di compatibilità che lega due individui. Per questo oggi scopriamo come capire se qualcuno è innamorato di noi e se siamo compatibili sotto le lenzuola con l’aiuto delle stelle e della disciplina a loro dedicata. Scopriamo insieme come possiamo fare.

Le compatibilità più semplici che però risultano stagne

Prima di tutto possiamo fare una valutazione molto veloce a seconda del segno zodiacale. In linea generale i segni di Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) hanno una buona sinergia con quelli di Terra (Toro, Vergine, Capricorno). Lo stesso vale per quelli di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Dobbiamo però tenere in considerazione che questa compatibilità prende solo in considerazione la posizione del Sole. Come abbiamo spesso spiegato in altre occasioni, questa ci fornisce delle informazioni veramente sommarie.

Potrebbero infatti esistere delle persone che hanno ad esempio un Sole in Gemelli ma che poi hanno nella loro carta natale uno stellium (ovvero un accumulo di pianeti) in un altro segno. Questo potrebbe farli essere più orientati verso il secondo e il periodo di nascita in questo caso risulterebbe sommario.

Come capire se qualcuno è innamorato di noi e se siamo compatibili sotto le lenzuola grazie a Venere e Marte

Per capire se noi e il nostro oggetto del desiderio abbiamo possibilità di durare, basta fare la sinastria, ovvero questo semplice calcolo. Questa mette in comparazione i temi natali di due persone. Per vedere se queste hanno una compatibilità di tipo amoroso ed erotico basta cercare rispettivamente i posizionamenti di Venere e Marte. Tradizionalmente si guarda il primo della donna rapportato al secondo dell’uomo. Se ci sono aspetti armonici, come congiunzione, sestile o trigono, ci sono delle ottime possibilità di compatibilità soprattutto dal punto di visto fisico. Se no le due Veneri possono dare un’indicazione su cosa i componenti trovano bello e attraente. Quindi se sono in buon aspetto, possono indicare due individui che si divertono insieme e amano fare le stesse cose. Invece per la parte più emozionale bisogna verificare la posizione delle due Lune.

