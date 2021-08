Dopo un rialzo del 100% partito dai minimi di ottobre 2020, le azioni Piquadro sono a contatto con livelli critici, bisogna alzare la guardia per evitare brutte sorprese. In estrema sintesi è questa la situazione che abbiamo trovato sul titolo azionario in questione.

Che il titolo fosse in affanno era già chiaro a metà luglio quando scrivevamo Ancora una volta lo Swing Indicator colpisce nel segno e le azioni Piquadro iniziano a ritracciare. In realtà il ribasso ha avuto vita breve, ma non è stato seguito da una ripresa del movimento rialzista. Le quotazioni, infatti, si sono adagiate all’interno del trading range 1,985 euro – 2,18 euro senza riuscire a prendere una direzione precisa.

Per il futuro, quindi, bisogna monitorare con estrema attenzione in chiusura di settimana i livelli 1,985 euro e 2,18 euro. La rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso la rottura del supporto potrebbe provocare un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 1,675 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 1,355 euro.

Al rialzo, invece, le azioni Piquadro potrebbero portarsi in area 2,5 euro andando ad aggiornare i massimi storici.

Da notare che come spesso accade il ritracciamento in corso sul titolo è iniziato con la pubblicazione dei dati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2020/2021 (la società chiude il bilancio al 31 marzo) che hanno mostrato un incremento del fatturato, relativamente allo stesso periodo dell’anno, di circa l’80%. Questo risultato, però, è ovviamente condizionato dal pessimo andamento del 2020 causato dalla pandemia da Covid 19. A fine giugno 2021 l’indebitamento netto di Piquadro era salito a 47,05 milioni di euro, rispetto ai 41,16 milioni di euro di inizio esercizio 2021/2022.

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato. L’unico indicatore positivo è il fair value. In questo caso, infatti, le azioni Piquadro sono sottovalutate di circa il 40%.

Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 30 agosto a 2,09 euro in rialzo del 1,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale