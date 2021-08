Questi sono gli ultimi giorni dell’estate e le ore di sole nutrono gli ultimi frutti di questo periodo. Anche le piante da giardino in buona parte del nostro Paese sono ancora in grado di fiorire. Presto però arriverà l’autunno e cambieranno i ritmi naturali. Le piante da orto che abbiamo interrato in primavera ed estate finiranno il loro ciclo vegetativo. Altre piante decorative dovranno essere spostate dentro casa per proteggerle dai primi freddi. Questa è una delle tante precauzioni che dobbiamo prendere per far sì che le nostre piante arrivino forti alla primavera. Per non parlare poi delle piante tipicamente autunnali. Per questo rimandiamo alla guida per un orto rigoglioso a settembre passo per passo.

Infatti, settembre è un periodo di transizione che può colpire duramente le nostre piante. Per questo abbiamo voluto elencare i metodi più efficaci per contrastare l’insetto parassita in arrivo a settembre. Questa è solo una delle diverse minacce di questo periodo che precede il freddo invernale. L’umidità aumenta e con essa la proliferazione di insetti e malattie fungine, come spiegato in “Attenzione perché all’inizio di settembre le nostre piante rischiano queste malattie“.

I metodi più efficaci per contrastare l’insetto parassita in arrivo a settembre

Settembre è il mese in cui le piante cominciano ad entrare progressivamente nella loro fase di riposo. Questo stato ci permette di intervenire con più efficacia contro i parassiti. Però evitiamo di rovinare la pianta con dosaggi leggermente superiori rispetto a quelli usati in primavera e in estate. Oltretutto in questo periodo non c’è abbondanza di insetti buoni e, quindi, evitiamo di uccidere anche loro.

Detto questo cerchiamo di capire qual è effettivamente l’insetto infestante a cui dobbiamo fare attenzione in questo periodo. Stiamo infatti parlando della cocciniglia, un insetto che cambia considerevolmente per dimensioni e aspetto. Infatti, può essere di pochi millimetri o di un centimetro e di colorazione bianca, gialla, marrone o nerastra.

In questo periodo troviamo la cocciniglia più che altro sulle piante sempreverdi. Quindi su piante come agrifoglio lauroceraso, alloro, osmanto, rododendro e viburno. Qui depositeranno le loro uova per poi schiudersi e distruggere le nostre piante in primavera. Quindi, agendo in questo periodo le stiamo colpendo nel momento migliore perché sono più deboli.

Per debellare questo insetto ci sono degli insetticidi liquidi molto specifici. I più adatti sono gli oli minerali bianchi attivati. Questi ricoprono gli insetti di una patina oleosa che gli impedisce di respirare. Possiamo optare anche per insetticidi con clorpirifos metile che agisce per ingestione. Anche il sapone insetticida è molto efficace perché riesce a pulire anche la melassa che questi insetti producono e che serve per attirarne altri, come le formiche. Spruzziamo queste soluzioni direttamente nei punti dove vediamo uova e insetti.

