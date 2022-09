L’autunno è arrivato e molti di noi hanno già fatto il cambio di stagione nell’armadio. Le gonne in cotone e maglina stanno lasciando posto a quelle in lana, e le camicette leggere a quelle più spesse. Tra i capi iconici di questa stagione abbiamo i maglioni dai colori caldi, gli scaldamuscoli e gli impermeabili. Oggi parleremo di un capo che sta conoscendo un grande successo in passerella e in strada. Grazie alla sua semplicità ha tutti i numeri per diventare un must della stagiona autunno inverno 2023. Ecco perché comodissima ma sensuale, è questa la gonna che non può mancare nel nostro armadio.

Come avere un capsule wardrobe

Chi ama essere alla moda senza dover spendere troppo spesso opta per un armadio minimalista ma completo. Questa idea parte dal presupposto che i capi necessari per creare vari look adatti alle diverse occasioni non siano tanti. Un capsule wardrobe è una collezione che ci permette di abbinare vari elementi in decine di abbinamenti. Perché ciò possa funzionare si deve trattare di capi dai colori che si abbinano bene tra loro.

In un guardaroba completo non possono mancare alcuni capi come la dolcevita nera, il tubino nero, il jeans a vita alta e la giacca elegante. Negli ultimi anni sono diventati capi iconici anche la tuta in velluto e la scarpa inglese. Ma quest’autunno è apparso un nuovo capo passpartout, caratterizzato da un taglio sobrio che lo rende davvero versatile.

Stiamo parlando della gonna di satin, caratterizzata a un taglio lungo e lineare e da una lunghezza sopra alla caviglia. Nella sua semplicità, si tratta di un capo che si abbina perfettamente in una molteplicità di look.

Comodissima ma sensuale, è questa la gonna all’ultima moda quest’autunno

Possiamo pensarla come un capo elegante da abbinare ad una camicetta dello stesso materiale. Con una scarpa di vernice saremo elegantissime e luminose. Perfette per occasioni prestigiose e formali non saremo mai state più comode. Abbinata ad un paio di sneakers bianche basse e con una felpa sbarazzina avremo uno stile più street ed urban, comodo ma molto femminile.

Per andare al lavoro o a scuola potremo indossare una dolcevita in cotone invernale per un effetto semi formale elegante ma sobrio. Possiamo giocare con i colori, per creare infiniti look. O fare un tinta su tinta, giocando con le tonalità, oppure scegliere colori contrastanti come il rosso e il verde o il giallo e il viola.

