In fatto di moda, spesso le tendenze non vanno di pari passo con la comodità. Pensiamo ad esempio ai tacchi altissimi. Piacciono molte alla maggior parte delle donne, anche perché slanciano tantissimo il fisico. Tuttavia, ad indossarli, sono dolori già dopo un paio d’ore! In questo approfondimento della sezione Moda & Beauty parleremo di abbigliamento. Abbiamo scelto di parlare di un capo molto in voga e che offre una vestibilità molto comoda. Inoltre, il capo che stiamo per consigliare alle nostre Lettrici è estremamente versatile. In base agli accessori che gli andremo ad abbinare, può diventare un pratico indumento da indossare tutti i giorni, ma anche un capo da sfoggiare come invitata ad una cerimonia.

In questo periodo dell’anno, infatti, tra cresime, comunioni e matrimoni, gli inviti pullulano, nel senso più letterale del termine. Sebbene si tratti di feste gioiose e piacevoli, si tratta pur sempre di eventi che implicano spese importanti. Oltre al regalo, infatti, bisogna pensare ad una mise adatta per l’occasione. Avere quindi nell’armadio un capo che sia un passepartout da sfruttare in più occasioni, non fa di certo male.

Comodo e chic, il capo d’abbigliamento più trendy dell’estate è ideale per outfit casual ma anche per matrimoni e cerimonie

La tendenza assoluta della stagione estate 2022 è la jumpsuit. Si tratta di tute intere, ovvero vestiti con pantaloni uniti alla parte di sopra. Ne esistono tanti modelli differenti: per quanto riguarda la linea, la scollatura e il tipo di pantaloni. Grazie a così tanta versatilità, si tratta di un capo che può quindi stare bene su qualsiasi tipo di fisico, anche a chi ha qualche chiletto di troppo.

Come già accennato, la jumpsuit è perfetta da indossare in più occasioni. A fare gran parte della differenza, in fatto di stile, sono di sicuro il tessuto e la fantasia. Oltre che, ovviamente, gli accessori abbinati. Esistono tute intere realizzate completamente in jeans. Declinate in tutte le sfumature del blu e dell’azzurro, in genere presentano bottoni nella parte alta e, talvolta, hanno anche cinture per stringere il punto vita. Molto casual, sono ideali per outfit da giorno, abbinate a comode sneakers. Stanno comunque bene anche con mules e tacchi alti.

Colori e fantasie alla moda

Di certo, la versione di jumpsuit più elegante e raffinata è quella nera. Ma ci sono anche tute colorate. Si va dai toni pastello alle tinte più esplosive e vitaminiche. Must della bella stagione sono poi i look floreali. Piccoli o grandi, in bianco o nero o in colori vistosi… In base alla fantasia, sono quindi perfetti per il tempo libero o per occasioni più chic. Tra i pattern dell’estate 2022 troviamo poi anche pois, animalier, fantasie geometriche o astratte.

Nonostante tutta questa gran varietà, la jumpsuit ha una linea estetica molto lineare, fresca e pulita. Ecco perché è comodo e chic, il capo d’abbigliamento più trendy della stagione estiva. Il modo più semplice per indossare al meglio la tuta è con una cintura che cinge e valorizza il punto vita. Per le occasioni più formali, possiamo quindi impreziosire la nostra jumpsuit con una cintura gioiello.

