In questi giorni stiamo iniziando nuovamente l’eterna lotta contro le zanzare. Questi insetti entrano in casa nostra con estrema facilità e spesso riescono a farlo anche in presenza delle zanzariere.

È così che parte la caccia, con ciabatta alla mano, a quell’insetto che, altrimenti, finirebbe per pungerci. In caso di puntura, le reazioni possono variare molto. C’è chi, ad esempio, potrebbe avvertire un semplice prurito che svanirà in poco tempo. Ma c’è anche chi potrebbe vedersi spuntare sulla pelle pomfi molto gonfi e rossi, o avere reazioni anche peggiori.

Per questo, ogni anno, ci attrezziamo con zampironi, candele alla citronella, spray e tanti altri oggetti che dovrebbero aiutarci ad allontanare le zanzare. Il problema è che, spesso, questi prodotti si rivelano inutili, perché il loro effetto dura poco. Alla fine, le nostre amiche zanzare torneranno, più agguerrite che mai.

Per questo, gli esperti consigliano di non vestirsi di nero, colore che attirerebbe le zanzare, ma non solo. Invece dei tanti prodotti spray o insetticidi che acquistiamo e che potrebbero nuocere alla nostra salute, potremmo rivolgerci alla Natura, esistono, infatti, piante portentose per allontanare zanzare e altri insetti. Ecco cosa dovremmo utilizzare.

Mai più punture di zanzare e prurito grazie a questi 2 metodi economici e naturali con cui riusciremo a liberarcene senza insetticidi

Poche persone conoscono l’olio di Neem, ma rimangono stupite appena lo scoprono. Questo prodotto di origine vegetale ha tantissime proprietà, essendo antinfiammatorio, purificante, idratante, antiparassitario e tanto altro.

Oltretutto, ha un odore molto forte, che funzionerebbe come ottimo repellente naturale contro le zanzare. Nebulizzandolo nel nostro giardino, o sulle nostre piante, riusciremo ad allontanare i fastidiosi insetti da casa nostra.

Nello specifico dovremmo diluire 200 ml di olio di Neem in 6 litri d’acqua e nebulizzare poi il tutto sulle nostre siepi e su piante e fiori. Questo creerà una barriera repellente per le zanzare, ma assolutamente innocua per persone, animali e ambiente. Ci libereremo finalmente dall’incubo delle zanzare.

Ecco cosa dovremmo mettere sui nostri davanzali

Per essere ancora più sicuri che le piante stiano alla larga dalla nostra casa, dovremmo sistemare sui davanzali delle finestre dei chiodi di garofano. Basterà lasciare fuori dalle finestre un piattino con all’interno delle fettine di limone e dei chiodi di garofano. Non avremo mai più punture di zanzare e prurito grazie all’odore prodotto da questa combinazione di ingredienti.

Non ci resta che testare i metodi e meravigliarci del risultato.

