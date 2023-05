I 9 passi delle donne coreane per avere la pelle di porcellana e come preparare la crema al miele con l’aspirina

Avere la pelle luminosa a ogni età non è solo un sogno ma una dolce realtà. Basta copiare le tecniche di chi è un vero esperto in materia per ottenere risultati strabilianti. Dall’oriente arrivano sempre nuove soluzioni e noi non dovremmo mai sottovalutarle.

Le donne coreane si prendono cura della propria pelle utilizzando abitudini che sono radicate nella loro cultura e tradizione. Avere un viso luminoso è un must per le donne orientali e per ottenere un risultato soddisfacente mettono tanto impegno nella fase preliminare cioè quella della pulizia. Mantenere sempre la pelle idratata permette di ottenere maggiori risultati con il trucco e avere meno problemi quando arriva il momento di toglierlo. Il primo passo proposto dalle donne coreane è il cleansing oil, alternativa del latte detergente. Si tratta di uno struccante oleoso che per essere efficace deve essere passato con le mani asciutte e risciacquato dopo l’emulsione con pochissima acqua.

Il detergente viso per eliminare le impurità è sempre a base di acqua. Si tratta di gel molto delicato da utilizzare al mattino e alla sera da passare sul viso inumidito. Altro passo fondamentale è l’esfoliazione. Le donne coreane usano esfolianti enzimatici biologici 1 volta a settimana. Per tonificare poi ricorrono a un face mist che si nebulizza direttamente sul viso, possiamo idratare la pelle in qualsiasi posto e in qualsiasi momento.

Prodotti naturali

Tra i 9 passi delle donne coreane il quinto prevede l’impiego dell’essence che ha un ruolo importante. Texture alla gelatina, il prodotto è quasi liquido e serve per dare nutrimento alla pelle grazie alla ricchezza di elementi attivi che agiscono in profondità. Il sesto passo è facoltativo. Se vogliamo dare una nutrizione completa per evitare macchie e rughe possiamo aggiungere i sieri. Le donne coreane li utilizzano e per questo hanno la pelle simile alla porcellana. Contengono acido glicolico e vitamina C e insieme alle creme solari proteggono da smog e dagli effetti dei raggi solari.

Il settimo passo è dato dalla cura mattutina e serale che prevede una crema viso fluida che si assorbe facilmente. Serve a facilitare la rigenerazione delle cellule nei 2 momenti più importanti della giornata. Completano la routine il contorno occhi che viene trattato con tonici idrogel che eliminano gli inestetismi e la crema viso che idrata in maniera intensa ma che è anche rilassante. Prendersi cura del viso deve essere un momento dedicato alla persona in cui tutti i problemi e i pensieri vengono messi da parte.

I 9 passi delle donne coreane per avere la pelle luminosa e una crema fatta in casa

Seguire i consigli delle donne coreane e il loro percorso per avere la pelle luminosa è un’ottima idea. Possiamo prendere spunto dal fatto che utilizzano spesso prodotti biologici ed esfolianti naturali. Questo permette di poter aumentare la frequenza della routine arrivando ai risultati con maggiore velocità. Se vogliamo evitare gli elementi chimici presenti in alcuni prodotti di bellezza possiamo ricorrere a una crema viso fatta in casa con miele e aspirina. L’aspirina contiene una sostanza liposolubile che si chiama idrossiacido utile per la preparazione di creme rivitalizzanti e prodotti esfolianti. Limita la comparsa di macchie e cura le cicatrici.

Con 4 aspirine e 2 cucchiai di miele biologico uniti a 10 ml di acqua otteniamo un crema davvero efficace. Sbricioliamo le aspirine in un mortaio e aggiungiamo prima l’acqua e poi il miele. Possiamo arricchire la crema con 5 gocce di vitamina E. La crema va applicata dopo aver lavato il viso e aver rimosso il make-up con il latte detergente o con il cleansing oil coreano. Massaggiamo per qualche minuto e lasciamo agire per 10 minuti. Laviamo con tanta acqua tiepida e utilizziamo il nostro tonico idrogel. Applicarla 3 volte a settimana ci aiuterà a limitare gli inestetismi.