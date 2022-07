Con queste temperature incandescenti quello che la maggior parte delle persone cerca è la freschezza. Non stiamo molto attenti allo stile e agli abbinamenti se il rischio è quello di sudare dopo pochi secondi. Si sa, gli abiti eleganti e raffinati sono di una bellezza unica e ci fanno sentire uno splendore. Ma non sempre sono leggeri e freschi, soprattutto quelli più di classe. Questo è un grosso problema a tutte le età, scegliere la comodità o soffrire per sentirci più belli? In realtà, esistono alcuni capi in grado di rispondere a tutte le nostre esigenze. Un compromesso tra stile e praticità che ci fa essere chic anche con 40 gradi sotto il sole.

Come vestirsi quando fa caldo anche a 50 anni per essere alla moda con 5 capi freschi e raffinati

La moda degli ultimi anni è sempre più attenta al binomio stile e praticità. Gli abiti di alta moda sono ancora un’eccezione, ma d’altronde si indossano per eventi o cerimonie. Il problema sorge nella vita di tutti giorni, per un aperitivo con gli amici o una cena romantica. Oggi vedremo proprio come affrontare il sole cocente con stile da vendere.

Cominciamo subito da uno dei capi estivi più pratici, i pantaloncini. Comodi, freschi e super versatili, possiamo indossarli anche in situazioni più formali. Il trucco sta nel fare attenzione agli abbinamenti, quindi no alle ciabatte basse che mettiamo in spiaggia. Una scarpa ricercata è quello che ci vuole per elevare il look, abbiniamoci poi un bellissimo top particolare. Per i tessuti va benissimo il lino, ma scegliamo modelli con bottoni dorati o cinte che si fanno notare. Ok anche alle tute intere, sia con pantalone corto che lungo, tra gli abiti più alla moda questa estate.

Impreziosire pantaloni e maglie semplici è fondamentale

Mixare i materiali è un buon modo per creare un look raffinato anche con capi più casual. Un esempio è la salopette, super di tendenza, che diventa stilosa con degli zoccoli in legno. Una maglia in cotone diventa raffinata se scegliamo un modello che si posa sul punto vita. I modelli crop sono più da adolescenti, ma questa via di mezzo è una soluzione per tutte le età.

La stessa cosa vale per i pantaloni a palazzo, perfetti anche per mascherare i fianchi, ma evitiamo quelli troppo leggeri. Per finire, il capo più alla moda del momento: il gilet lungo dal taglio maschile. Incredibilmente fresco e raffinato, è molto elegante se abbinato ad una scarpa col tacco. Ecco, quindi, come vestirsi quando fa caldo anche a 50 anni senza soffrire e sudare inutilmente. Essere eleganti senza rinunciare al comfort è possibile, se si scelgono i capi giusti da abbinare. Ma soprattutto non serve che siano costosi, anche capi più economici possono fare la loro figura.

