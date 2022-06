Uno dei pregi dell’estate è che possiamo sbizzarrirci come vogliamo con l’abbigliamento. Niente più giacche e cappotti a coprire i nostri meravigliosi abiti che possiamo sfoggiare liberamente. Tubini, corpetti colorati e tanta pelle scoperta abbronzata da mostrare con orgoglio. Certo, possiamo dare libero sfogo alla fantasia indossando i capi che più ci piacciono. Quelli che vanno per la maggiore sono di sicuro i vestitini svolazzanti e i pantaloncini comodi. Ma dobbiamo ammettere che non sono proprio dei capi alla moda. Se vogliamo seguire le tendenze e vestirci con stile, sono questi gli abiti più alla moda in questo momento. Dal sapore un po’ casual ma raffinato, ci conquisteranno e non potremo più farne a meno.

Per essere all’ultima moda questa estate sono questi i 3 abiti immancabili nell’armadio che stanno bene proprio a tutte

Prima di cominciare la lista degli abiti, è necessario fare una menzione d’onore. Questo capo super versatile è uno dei must dell’estate e non possiamo certo non nominarlo. Stiamo parlando del pantalone a palazzo satinato, incredibilmente fresco ed elegante. Un solo capo che ci permette di creare più outfit diversi, combinandolo con una Tshirt o con una camicetta. Perfetto anche con i top corti che ormai vediamo un po’ ovunque. Scegliamolo di trame diverse, geometriche o floreali, e abbiniamolo a un body monocromo. Abbiniamo una delle scarpe ora di tendenza ed ecco creato il look perfetto per una cerimonia.

3 capi che ci cambieranno l’estate

Cominciamo con la tuta jumpsuit morbida, meglio ancora se di tessuto simil seta. Questa è l’ultima tendenza del momento, grazie anche alla sua incredibile versatilità. Spalline sottili, scollo a V o a cuore che completano dei pantaloni a gamba larga con tanto di tasche. Abbiniamoci una cintura sottile per valorizzare il punto vita e un sandalo basso per stare comode.

Altro capo che non possiamo lasciarci sfuggire è l’abito a vestaglia. Lunghezza midi, quindi comoda anche nelle sere d’estate, questo abito ci farà fare un figurone. Scegliamolo di un colore pastello o in versione fluo se amiamo stare al centro dell’attenzione. Mi raccomando, abbondiamo con gli accessori che vanno a completare il look.

Per finire, parliamo di un coordinato, non proprio di un abito. È la nuova tendenza del momento, camicia con gonna o camicia con pantaloncino. I coordinati possiamo indossarli anche spezzati e divertirci a creare nuovi look all’ultima moda. Osiamo con le trame più particolari oppure, se scegliamo il monocromo, optiamo per tessuti leggeri e semitrasparenti. Magari sui toni del verde, del fuxia o del blu per creare un outfit incredibile.

Quindi, per essere all’ultima moda questa estate basta comprare pochi capi chiave da abbinare in modo diverso. Anche abiti che costano pochissimo possono sembrare di lusso, se si sceglie bene come combinarli.

