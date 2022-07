La memoria fisica è una delle parti più importanti del cellulare. Senza di essa, infatti, non solo non avremmo spazio per archiviare i nostri contenuti, ma non riusciremmo neanche a gestire le app ed il sistema operativo.

La memoria fisica, però, col passare del tempo tende ad intasarsi causando diversi problemi al dispositivo. Nel nostro piccolo, noi possiamo ogni tanto effettuare delle operazioni di pulizia, senza cancellare foto, video e documenti importanti.

Tuttavia, per velocizzare queste operazioni, un altro approccio potrebbe essere quello di individuare le app che accumulano più dati ed agire direttamente su di esse. Per fare un esempio, un’applicazione che incamera molti dati è Telegram che, insieme a WhatsApp, è tra le app di messaggistica più utilizzate al Mondo. Nelle prossime righe scopriremo in che modo possiamo intervenire per liberare la memoria del cellulare e farlo ritornare veloce e scattante come un tempo.

Per svuotare velocemente la memoria del cellulare senza cancellare niente bisogna partire da questa app che utilizziamo tutti i giorni

Il primo passo necessario per evitare che la memoria si riempia ulteriormente è quello di disattivare il download automatico dei contenuti. Questa operazione è fondamentale, soprattutto in quelle app come WhatsApp e Telegram che ospitano tantissimi gruppi in cui lo scambio di foto, video e altro è molto serrato. Quindi apriamo l’app, clicchiamo sui 3 trattini in alto a sinistra ed andiamo in Impostazioni. Da qui ci basterà poi cliccare su Dati e archivio e disattivare il download automatico. Dopo di che, dallo stesso menù, andiamo su Utilizzo archivio e clicchiamo su Svuota la cache di Telegram. Con quest’ultimo passaggio avremo la possibilità di cancellare in un colpo solo i dati salvati sulla memoria cache dell’app e che risulterebbero inutili.

Rimanendo sempre nel menù Dati e archivio, possiamo disattivare anche un’altra funzione che ci permetterà di risparmiare spazio. Stiamo parlando della voce Salva in galleria, dove possiamo disabilitare il salvataggio automatico dei contenuti provenienti da chat private, gruppi e canali.

Infine, per chi volesse soltanto cancellare i contenuti presenti solo in una particolare chat, basterà premere sul contatto e cliccare su Media condivisi. Da qui è possibile navigare nelle varie schede, selezionando ed eliminando i file obsoleti.

Un ultimo consiglio pratico

Quindi, abbiamo appena visto che per svuotare velocemente la memoria del cellulare possiamo partire da Telegram e poi liberare anche le altre app. Comunque sia, per avere maggiore spazio nella memoria, potrebbe essere un’ottima soluzione quella di inserire una scheda micro SD nel dispositivo. Questa memoria fisica ci consentirebbe di accumulare più dati e di avere un maggior controllo sull’utilizzo della memoria. Tuttavia, si consiglia di acquistare i nuovi modelli di micro SD, o comunque abbastanza recenti. Infatti, inserendo nel dispositivo una micro SD vecchia, che magari avevamo in un altro telefono, si rischierebbe soltanto di rallentare ulteriormente il sistema.

