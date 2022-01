Troppo spesso si pensa che per essere eleganti sia necessario indossare i tacchi. Sicuramente il tacco è una scarpa che slancia e quindi aiuta tanto le donne che sono piccole, slanciandole appunto. Ma al posto di mettere i tacchi scegliamo queste scarpe da donna eleganti e comode. Infatti, per essere eleganti, non bisogna per forza mettere dei tacchi, ma esistono anche delle scarpe dalla forma molto raffinata perfette da indossare. Possiamo usarle quando siamo al lavoro, se abbiamo un appuntamento con un cliente o per un pranzo di lavoro. Sono perfette anche per chi si sposta con i mezzi pubblici, perché molte volte stare tutto il giorno sui tacchi e spostarsi per la città con queste scarpe può essere doloroso. Quante volte si torna a casa con i piedi doloranti? In commercio esistono tantissime scarpe che possiamo usare, che ci faranno fare comunque un figurone.

Dal mocassino alla ballerina

Per occasioni eleganti non dobbiamo certo indossare solo il tacco. Infatti possiamo tranquillamente indossare un semplice mocassino, oppure delle ballerine dalle forme più accattivanti. Le proposte moda sono veramente tante e tutte diverse. E non pensiamo al solito mocassino o alla solita ballerina, perché ce ne sono alcune veramente fenomenali che in campo di eleganza vincono su tutto.

Al posto di mettere i tacchi scegliamo queste scarpe da donna eleganti e comode

Vediamo allora quali sono le proposte moda più accattivanti per la stagione. La prima a proporre un mocassino in morbida pelle è Chloé. Dal taglio minimal e impreziosito da una C d’oro sulla tomaia, il mocassino di Chloé è perfetto per essere eleganti sul posto di lavoro senza usare i tacchi. Inoltre con la morbida pelle sarà come avere una carezza sui piedi, pelle che con il tempo diventerà sempre più morbida.

Dall’eleganza senza tempo sono invece i mocassini di Alaïa. Realizzati in morbida pelle, presentano dei dettagli laser-cut sulla tomaia. Mocassini perfetti per essere raffinati in ogni momento della giornata, fino alle cene fuori. Infatti il colore nero e la forma a punta rendono queste scarpe un vero must have.

Per le ballerine, invece, possiamo scegliere quelle di Bottega Veneta realizzate in Italia in morbida pelle dalle nuace chiare, che possiamo abbinare con qualsiasi indumento. Oppure possiamo scegliere le iconiche ballerine di Roger Vivier, che hanno fatto il loro debutto nel 1965 e ancora oggi sono un caposaldo della moda, nonché un accessorio icona del brand.

Ovviamente, ci sono tanti altri modelli presenti sul mercato. Non ci resta che scegliere quello più adatto a noi!

