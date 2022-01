I saldi di questi giorni aumentano la voglia di shopping con le tante offerte in corso nei negozi. Chi ha una passione per gli acquisti e vuole restare alla moda non può rinunciare a un comodo paio di stivali chic.

Di proposte ce ne sono tante e dovremo essere brave a individuare le vere tendenze del momento che non ci faranno sfigurare.

In effetti, avevamo già parlato di alcune calzature soffici e comode che tengono i piedi caldi in inverno. Per arricchire ulteriormente la nostra collezione, però, non dovremmo assolutamente farci scappare i modelli di cui parleremo a breve.

Approfittiamo dei saldi per assicurarci questi stivali da urlo che esaltano la figura e non badano all’età

Gli stivali migliori sono quelli che sanno offrire comodità senza perdere di eleganza a qualunque età. Alti o bassi non importa, ciò che conta è che sappiano impreziosire il nostro look. In questo periodo si fa spazio una tipologia particolare di stivali: quella coi lacci.

La nostra prima proposta si basa su un classico senza tempo: gli anfibi. Quelli neri, in particolare, sapranno impreziosire il nostro outfit come pochi. Comodi e versatili, sono perfetti per affrontare le giornate piovose e più avverse. Strepitosi con un abito di pizzo bianco, per un look senza compromessi.

Stivali platform

Chi vuole acquistare centimetri in altezza potrà trovare una buona soluzione nei modelli “platform”. Con i tacchi altissimi e il plateau vistoso di certo non passano inosservati. Una volta ai piedi sarà difficile pensare di non essere alla moda. Basti ricordare che Lady Gaga in persona li sfoggia regolarmente e li ha resi popolari nel tempo.

Bootie francesine

Direttamente dal periodo della Belle Époque arrivano sino ai giorni nostri le calzature bootie. Questi stivali corti ma elegantissimi daranno una sferzata di novità al nostro look. Come abbinarli? Proviamoli con un trench alla moda e un paio di jeans dritti. Cattureremo ogni sguardo sfoggiando un look da strada a dir poco impeccabile. Approfittiamo dei saldi per assicurarci questi stivali da urlo che esaltano la figura e non badano all’età.

L’alternativa immancabile

Che amiamo o meno i lacci, gli stivali alti (anche fino al ginocchio) sono un altro trend di questo inverno. Questo perché sono capaci di slanciare la figura e perfezionare il nostro outfit impeccabilmente. Proviamoli con un cappotto o uno spolverino e un paio di pantaloni larghi e soffici.

Bene anche abbinati a un delizioso abito chemisier in tinta unita coperto da un elegante blazer di lana. In alternativa, per onorare un gradito ritorno di fiamma nella moda invernale, indossiamo i nostri stivali con uno stiloso paio di bermuda femminili.