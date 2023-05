Come vestirsi per sembrare più alte e magre? Grazie a questi imbattili trucchi delle dive senza usare i tacchi

Come vestirsi per sembrare più alte e magre-proiezionidiborsa.it

Per molte donne, l’altezza potrebbe rappresentare un problema. Più che altro nel vestirsi, anche se proprio l’outfit giusto potrebbe essere la chiave per sembrare molto più alte. E senza, necessariamente, dover usare i tacchi, che molte fanno fatica a portare. Ecco, allora, dei trucchi che anche le dive più famose usano giocando sugli abbinamenti.

La donna alta fa sempre una certa impressione e suscita l’invidia di chi, purtroppo, ha qualche centimetro in meno della media. Che poi, come sempre, non è la misura a fare la differenza, ma il modo con la quale ci conviviamo. Esattamente come il peso che per molti può rappresentare un ostacolo, per altri assolutamente no.

Insomma, dipende dal nostro approccio mentale il sentirsi più o meno bene, o a disagio, con le misure del nostro corpo. Fare il paragone con certe dive, non ha senso. Occorre sapersi accettare per quello che si è, senza remore o vergogne. Certo è che questo non deve voler dire rinunciare a prescindere a sembrare un pochino più alte o magre, quando si indossano dei vestiti.

Ecco alcuni trucchi per guadagnare qualche centimetro e sembrare un po’ più alte

Come vestirsi per sembrare più alte e magre? Esistono dei trucchi che anche le dive più famose, con i loro outfit, adottano. Del resto, non è che sia tutte delle stangone. Jennifer Lopez è alta 164 cm., Lady Gaga arriva a 155 cm. e Kim Kardashian a 159 cm. Insomma, siete, nel caso, in buona compagnia.

Quali trucchi usare, allora, per sembrare un poco più alte. Partiamo dalla vita alta. Pantaloni e gonne dovrebbero essere proprio così, perché l’effetto ottico è certamente incredibile. Anche le scarpe vogliono la loro parte. Mai usare colori scuri che tendono ad accorciare la gamba. La scelta deve andare su quelli chiari, meglio ancora con scarpe nude.

Attenzione alle righe e agli accessori che accompagnano le nostre uscite fuori casa

La borsa, soprattutto se di moda, come quella di questa estate 2023, è un ottimo accessorio. Però, per sembrare più alte, dovremmo preferire quelle più piccole. Quanto alle righe, mai orizzontali che fanno volume, in particolare se pensiamo di avere anche qualche chilo di troppo.

Per i pantaloni, poi, neanche a parlarne. Devono tassativamente avere righe verticali, che danno l’illusione di una figura slanciata. A proposito di pantaloni, preferire quelli a zampa di elefante rende la nostra figura più armoniosa.

Come vestirsi per sembrare più alte e magre? Basta veramente poco per cambiare aspetto

E se indossiamo tacchi alti, potremmo sempre nasconderli con dei pantaloni a palazzo. Quanto alla gonna, da preferire, certamente, quella a tubino, ma assolutamente in tinta unita. Per sembrare, invece, più magre, dovremmo scegliere jeans o pantaloni scuri, dall’effetto ottico dimagrante.

E mai skinny, ma preferenza a jeans bootcut. Considerate anche lo scollo a V che ha la capacità di snellire l’immagine della figura. Esistono anche dei trucchi con gli accessori. Ad esempio, c’è chi porta delle collane molto lunghe per distogliere l’attenzione visiva dai fianchi. Stessa cosa, per zone diverse, fanno gli orecchini e i braccialetti grandi. E, infine, attenzione a non cadere sulla scelta sbagliata di calze o collant.