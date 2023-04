Altro che baguette bag o micro bag, ma è questa la borsa street style primavera-estate che farà tendenza, come quella sulla spalla di Olivia Wilde

Le star, come sempre, anticipano le mode che, da lì a poco, tutte tenderanno di copiare. Ogni loro look diventa un punto di riferimento per tante donne che vogliono, così, sentirsi vicine alle loro beniamine. Ad esempio, la bella e brava Olivia Wilde ha scelto questa borsa che diventerà trendy in questa primavera 2023. Ecco qual è.

Inutile che facciamo finta di niente. È normale dare sempre un occhio a come si vestono influencer, star, divi, vippini e vipponi. Non per altro, ma perché, di solito, loro anticipano quelle che saranno le tendenze della stagione non solo in corso, ma in arrivo.

Una gonna lunga con lo spacco, delle sneakers ai piedi, la giacca di pelle che sembra ritornata di moda. Ogni dettaglio viene immortalato da siti e riviste, per fare da ispirazione a tante lettrici. Che cercano così, se non di copiare, visto il prezzo di certi vestiti, almeno di imitare il trend. Perché poi, a parole, tutti, uomini e donne, diciamo di non badare alla moda. Però, poi, diamo un’occhiata alla vicina di casa o al collega di lavoro, invidiandoli per il loro essere up-to-date

Sono tante le tendenze primaverili che sono emerse guardano gli scatti di tante dive e vip

Anche per evitare figure barbine, come a Natale e Capodanno, presentandoci con colori e vestiti che non andrebbero mai indossati. Come si può vedere, anche dalle foto pubblicate dai siti, ci sono già delle indicazioni precise su alcune tendenze modaiole di questa primavera. Ad esempio, ha colpito il blazer nero che Paola Perego ha indossato quando è stata ospite di Stasera c’è Cattelan.

Un look completamente nero che va agli antipodi, ad esempio, con il chiaro indossato da Kate Middleton, a partire dal blazer bianco che spesso indossa. Diverso, invece, il look scelto da Katie Holmes.

Ecco cosa indossa Katie Holmes per questa primavera 2023

L’ex moglie di Tom Cruise, infatti, ha mostrato, di recente, in televisione, un completo giallo pastello, con pantaloni di analogo colore a vita alta, wide leg. Il tutto, accompagnato da un top bianco in rete che lasciava intravedere un reggiseno a balconcino.

E per i piedi, sicuramente le sneakers bianche portate da Carla Bruni rendono il tutto più chic e diventano un accessorio perfetto per la primavera. E per le borse? Verrebbe da dire, altro che baguette bag o micro bag considerando la scelta street style effettuata da una icona come la bella Olivia Wilde.

Altro che baguette bag o micro bag. Olivia Wilde spiazza tutti con questa scelta che fa tendenza

La trentanovenne attrice newyorkese, infatti, sta riportando, in tendenza, una messenger bag. Ovvero, niente pochette, certamente più glamour, ma praticità ed eleganza. Prima di tutto, ti lascia le mani libere e poi sanno essere ugualmente stilose.

Quella esibita dalla brava Olivia è una Gucci Attache, che si ispira a un modello del 1975. Ovviamente, completamente ripensata, con una silhouette più sofisticata. Una borsa a spalla, con la chiusura a gancio. Magari, da abbinare a un taglio di capelli sempre di moda, ideale per la donna over 50, che sa ringiovanire il viso.