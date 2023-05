Ecco come mettere da parte fino a 1.500 euro in un anno con il semplice metodo 365

Gestire tutte le spese mensili, tra bollette, spesa e imprevisti è un’impresa titanica, spesso diventa complicato risparmiare e accumulare un fondo cassa sostanzioso. Scopriamo come funziona la tecnica dei 365 giorni per avere a fine anno una piccola somma.

La crisi economica ha messo a dura prova il nostro senso del risparmio, per cercare di non spendere troppo molti hanno dovuto fare rinunce e sacrifici. In tanti avranno ridotto viaggi, cene fuori e acquisti importanti, per riuscire ad accumulare qualche euro in più, fondamentali per imprevisti e spese fisse mensili. Anche fare la spesa diventa un momento piuttosto delicato, bisogna riempire il carrello con alimenti economici ma salutari, da sfruttare in varie ricette. Purtroppo, non è così facile accantonare sotto il materasso una piccola somma, magari da investire dopo un anno, oppure da usare per un viaggio o una spesa più impegnativa. Spesso a fine mese già siamo in difficoltà e pensare di conservare poche decine di euro nel salvadanaio è praticamente impensabile.

Ecco come mettere da parte fino a 1.500 euro senza sforzi

In realtà esistono tanti trucchetti per risparmiare una piccola cifra, alla settimana, al mese o all’anno. Ad esempio, molti seguono il metodo di budget 50/30/20, ideato da Elisabeth Warren, che propone una suddivisione dei soldi in percentuali differenti, in base alle necessità, svaghi e risparmio. Questa tecnica prevede una perfetta organizzazione dell’entrate, usando l’estratto conto e le spese fisse mensili. I liberi professionisti che non percepiscono ogni mese lo stesso compenso, dovranno calcolare una media, per poi dividerla nelle categorie di spesa.

Ancora più semplice e meno faticoso è il metodo dei 365 giorni, che possiamo impostare in base alle nostre entrate ed esigenze. Il piano d’accumulo è annuale e permette di accantonare una cifra utile per spese impreviste, fondo cassa, viaggi o altri tipi di svaghi, attività e regali. Partiamo dal lunedì, risparmiamo 1 euro, facendo una piccola rinuncia, proseguiamo la settimana aumentando il budget di giorno in giorno. Quindi il martedì metteremo nel salvadanaio 2 euro, il mercoledì 3 euro, fino ad arrivare alla domenica, dove risparmieremo e conserveremo 7 euro. In questo modo in una settimana avremo accumulato 28 euro e in mese più di 110 euro, adesso moltiplichiamoli per tutto l’anno. Ecco come mettere da parte fino a 1.500 euro, con delle piccole rinunce che permetteranno di avere una cifra interessante per i nostri obiettivi.

Una tabella per risparmiare oltre 1.000 euro

Potremmo ricorrere anche alla “tabella salva soldi”, una sorta di planning annuale, dove bisogna assegnare ad ogni settimana dell’anno una cifra prestabilita. La prima settimana metteremo nel salvadanaio 1 euro, la seconda 2 euro, fino alla 52° settimana 52 euro, per un totale di circa 1.378 euro all’anno. Lo stesso metodo possiamo sfruttarlo anche se diminuiamo le cifre, oppure le aumentiamo, in base alle somme disponibili.