Perché mettere delle bottiglie d’acqua fuori dalla porta di casa è importante? Questo metodo giapponese è incredibile, ma ecco cosa dice la scienza

he A qualcuno sarà capitato di vedere delle bottiglie di acqua posizionate fuori dalle porte di casa. Magari, non avete pensato al motivo per il quale molte persone compiono, con abitudine, questo rito. Eppure, a ben pensarci, è una soluzione geniale che risolve un grosso problema comune a molte persone. Ed ecco di cosa si tratta.

Purtroppo, è un problema che riguarda molte persone, in particolare quando inizia la bella stagione. Lo si vede, osservando delle bottiglie di acqua che vengono messe fuori dalla porta. Che non è certo per abbeverare dei passanti accaldati, ma ha uno scopo ben differente e sorprendente.

Una questione che riguarda, principalmente, persone che hanno la fortuna di vivere in case indipendenti. Magari, in villette, a schiera o no, con tanto di giardino dove potersi godere un poco di fresco, grazie alle piante. Ma che potrebbe coinvolgere anche i condomini, con i portoni di ingresso. Così come quelli che vivono o lavorano nei seminterrati e che hanno delle finestre che danno sulla strada. Tutti potenziali vittime di questo problema davvero fastidioso.

I rimedi della nonna sono efficaci in tanti ambiti della nostra vita, esattamente come questo

Perché mettere delle bottiglie d’acqua fuori dalla porta di casa, allora? Come si può facilmente intuire, non si tratta di un rimedio scientifico, ma della classica soluzione della nonna, per tanti sempre efficace.

Del resto, sappiamo che certi trucchi tramandati di generazione in generazione hanno un fondo di saggezza. Ad esempio, se friggendo abbiamo unto il pavimento o il muro, esiste un rimedio della nonna davvero efficace. Come quello che, finalmente, vi impedirà di buttare via vongole e cozze che non si aprono.

Ecco perché per risolvere il problema fastidioso molti hanno deciso di mettere delle bottiglie di acqua fuori dalla porta

E veniamo al quesito del nostro articolo. Perché ci sono persone che mettono, con abitudine, delle bottiglie di acqua fuori dall’uscio? La colpa, se tale la si può definire, è dei gatti e dei cani randagi. Che, giustamente, fanno i loro bisogni dove capita, a volte proprio sui portoni o sui muri delle case.

Con inevitabile odore che si propaga. Perché la bottiglia di acqua dovrebbe impedire loro di fare i bisogni? La risposta è la seguente: perché, da leggenda, vedendo la propria immagine riflessa, questa li farebbe desistere dal fare la pipì.

Perché mettere delle bottiglie d’acqua fuori dalla porta di casa? La scienza la pensa diversamente

C’è anche chi sostiene che, in realtà, la bottiglia di acqua lasciata vicino alla porta sia a uso dei padroni dei cani. Che, così, potrebbero lavare dove il loro animale ha fatto i suoi bisogni. Leggenda o realtà? Su YouTube, esiste un filmato di una persona che ha provato a mettere delle bottiglie di acqua per scoraggiare dei gatti randagi. Che, invece, se ne sono fregati, facendo i loro comodi, senza minimamente infastidirsi.

In realtà, la scienza, da tempo è intervenuta smentendo questa tradizione popolare. In pratica, la bottiglia di acqua, come dimostra anche il filmato in Rete, non servirebbe proprio a nulla. Si tratta di una usanza, importata, pare, dal Giappone negli anni ’80, ma che, è stato dimostrato, è inefficace per lo scopo prefissato.