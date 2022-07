Lo smartphone, come dice la parola, è un telefono intelligente. Si tratta, nello specifico, di un dispositivo che si smarca da quello che è definito come telefono cellulare e che si utilizzava in passato. Questo perché, come telefono intelligente, lo smartphone non serve solo per chiamare, ma offre tante funzioni aggiuntive grazie sia alla possibilità di connettersi ad Internet, sia al fatto che è dotato di potenti microprocessori. Garantendo, così, un’elevata capacità di calcolo e di elaborazione.

Si tratta di capacità di calcolo che, per intenderci, sono quelle che permettono grazie allo smartphone di aprire e di gestire le app. Detto questo, vediamo nel dettaglio qual è l’utilità di uno smartphone per chi intende acquistarlo. Vediamo, inoltre, anche perché spesso, per varie ragioni, è preferibile invece utilizzare il caro vecchio modello di cellulare vintage che, peraltro, ancora si trova in commercio a prezzi molto contenuti. Pure acquistandolo online dai portali di e commerce.

A cosa serve uno smartphone e quando invece è da preferire un modello di cellulare vintage

Nel dettaglio, con uno smartphone oltre alle classiche telefonate, si può navigare in Internet, si può ascoltare la musica e, tra l’altro, si possono fare le videochiamate e si possono scaricare ed installare tanti giochi. Il tutto grazie proprio alle applicazioni mobili.

Basti pensare che al giorno d’oggi per lo smartphone c’è un’app per fare qualsiasi cosa. Anche per pagare le bollette e pure per investire in Borsa. Nonché per entrare online in banca e per accedere al proprio conto corrente. Questa è quindi praticamente la risposta riguardo a cosa serve uno smartphone.

Perché preferire e rispolverare un vecchio telefono cellulare

La scelta del vecchio cellulare, rispetto allo smartphone, è invece legata non solo al fatto che magari il dispositivo si utilizza solo per le chiamate, ma anche per questioni pratiche. Per esempio, il vecchio telefono cellulare è un dispositivo decisamente più utile, rispetto allo smartphone, per le persone anziane che hanno poca dimestichezza con le nuove tecnologie. Non a caso, sul mercato della telefonia mobile, ci sono dei brand che sono specializzati proprio nella produzione di telefoni cellulari per anziani.

In particolare, i telefoni cellulari per gli anziani, prima di tutto, sono caratterizzati da tasti che sono più grandi del normale. In più, i tasti sono ben spaziati e sono retroilluminati in modo tale da essere facilmente raggiungibili in caso di emergenza. Quindi, questi telefoni sono perfetti anche per le persone anziane con un campo visivo ridotto.

Approfondimento

Novità in arrivo per tutti gli amanti degli smartphone perché ci sarebbe una inversione di tendenza