Come vestirsi per far sembrare le gambe più magre? Trucchi di stile per un effetto snellente da star

Come vestirsi per far sembrare le gambe più magre-proiezionidiborsa.it

Tante donne vorrebbero indossare le gonne con più frequenza, ma si bloccano per “colpa” delle loro gambe. Le ritengono, il più delle volte a torto, troppo grandi. “Ho le cosce grosse” e allora fanno di tutto per celare quello che ritengono un difetto. Per fortuna, ci sono questi trucchi di stile che producono l’effetto snellente. Magari, sono già nel tuo armadio.

A pensarci bene, molte donne ripiegano, sulle proprie gambe, molte delle loro principali insicurezze. Più delle braccia, della pancia o della pelle del viso. Come se le gambe fossero un passaporto, una sorta di lasciapassare per sentirsi bene con sé stesse.

A volte, ci sono delle signore che diventano matte perché non riescono a trovare quello che, per loro, potrebbe essere un vestito adatto per le gambe grosse. O un pantalone che non le metta in evidenza. Eppure, come succede in tanti casi, ci sono delle scelte di stile, per non dire trucchi, che servono proprio come fanno gli illusionisti. Ovvero, mostrano quello che non è, facendolo apparire reale. In questo caso, gambe che sembrano più magre, snelle e slanciate. Ecco come fare.

Non disperate se pensate di avere gambe grosse, perché ci sono tanti modi per ottenere un effetto snellente

Come vestirsi per far sembrare le gambe più magre? Magari, sfruttando anche i trucchi per sembrare più alte e slanciate. In ogni caso, prima di tutto, non serve comprare vestiti di taglie più grandi. Occorre solo giocare d’astuzia. Ad esempio, avete mai pensato a prendere un abito con la classica linea a forma di A?

L’abito a trapezio, infatti, pur avendo più di sessant’anni, è sempre una soluzione, anche chic, che dà un taglio giovane. E, soprattutto, ha la capacità di snellire la figura, coprendo dove deve farlo. Insomma, una soluzione da tener presente insieme a quelle che vi fanno sembrare più giovani.

Sono queste le soluzioni che potete adottare per soprassedere al problema di gambe che pensate essere grosse

Uno pensa all’abito ma, a volte, la soluzione ce l’abbiamo proprio ai nostri piedi. Cosa dobbiamo inventarci perché le nostre gambe offrano uno stacco da paura? La soluzione è il tacco. Non uno qualsiasi, però, ma dello stesso colore delle calze che indossate. In pratica, avete un collant nero? Dovreste portare scarpe nere col tacco.

Se avete le gambe a vista, invece, senza calze, allora dovete preferire un tacco color carne. Il che, se ci pensate, è una soluzione interessante per offrire l’illusione di una gamba slanciata e più lunga. Con tanti saluti al famoso problema delle cosce troppo grosse.

Come vestirsi per far sembrare le gambe più magre? A volte, basta veramente poco per superare il problema

Anche il pantalone non deve essere scelto a caso. Soprattutto, non deve mai essere chiaro. Prendiamolo diritto o bootcut, ovvero pantaloni a vita alta, aderenti sui fianchi, ma che finiscono allargandosi sulla caviglia. Attenzione che non sono da confondere con quelli a zampa di elefante.

Come non vanno trascurati i pantaloni a culotte e a palazzo. E, in estate, i bermuda, per la particolare forma, potrebbero essere perfetti per nascondere le cosce. Ci potrebbe interessare anche la giacca manlike, che potrebbe rappresentare una buona idea per celare quello che non vogliamo che si veda. Certo, anche una gonna lunga, che lascia vedere le caviglie, soprattutto se fini, potrebbe essere una buona soluzione per far sembrare le gambe più snelle.