Johnny Depp firma un nuovo contratto con Dior: ecco quanto vale

La star del cinema, attesa al Festival di Cannes, ha firmato un nuovo contratto con il marchio francese Dior. Una vera cifra da capogiro a sei zeri.

Johnny Depp, famoso attore americano, ha da poco firmato un nuovo contratto con la Maison Dior. L’attore, che ha vissuto un momento sotto i riflettori a causa del processo contro Amber Heard, ex moglie, oggi torna in forma smagliante.

Durante il processo quando ancora non si sapevano bene le sorti, moltissime aziende si sono allontanate dall’attore, oggi però sembra, a caso chiuso, che Johnny sia pronto a tornare sulle scene. L’attore è infatti attesissimo a Cannes. Oggi inizia il Festival del Cinema nella città a Sud della Francia e vede Depp e Leonardo di Caprio come i due attori più attesi.

E se da una parte si celebra il ritorno di Johnny sul tappeto rosso, dall’altra Dior ha deciso di richiamarlo come testimonial del suo profumo. Richiamarlo, sì, perché in realtà la partnership tra l’attore e la maison va avanti dal 2015. Da quell’anno le vendite dei profumi Dior sono cresciute in modo esponenziale. E con questo rinnovo di contratto Johnny Depp diventa l’attore più pagato per un profumo da uomo.

Johnny Depp firma un nuovo deal con Dior

L’attore quindi torna ad essere il volto del profumo Sauvage, fragranza iconica di Dior. E il contratto vale ben 20 milioni di dollari. Una cifra da capogiro che nessun attore ha visto. Ha superato infatti Robert Pattison con Dior Men, la cifra era di 12 milioni. E ha superato l’attore Brad Pitt con Chanel N°5 per cui è stato pagato solo 7 milioni. Insomma cifre da capogiro che segnano il ritorno fortunato di Johnny Depp.

Il profumo Dior Sauvage

Sauvage Parfum è una rivisitazione di Sauvage. La fragranza si colora di nuance calde per un pubblico maschile. Sono presenti li accenti affumicati della vaniglia che circondano il sillage del profumo con una mascolinità decisa e orientale.

François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior, si è ispirato a distese incontaminate sovrastate dal blu della notte, con l’intenso sentore che si innalza da fiamme crepitanti.

“Per Sauvage Parfum ho immaginato l’incontro tra una freschezza intensa e una soavità orientale. Pur mantenendo intatta l’anima potente di Sauvage, l’ho arricchita con degli accenti notturni, un richiamo animale e delle sfaccettature più rotonde.” François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior.

Sauvage è il profumo maschile di Dior ideale per gli uomini alla ricerca di nuove frontiere, di una fragranza dalla scia intensa e inebriante che celebra la magia dei grandi spazi aperti. E così Johnny Depp firma un nuovo contratto con Dior da 20 milioni di dollari.