Come vestirsi per non sembrare più vecchia? Per outfit che rispettino la carta di identità evita questi errori

Come vestirsi per non sembrare più vecchia-proiezionidiborsa.it

Come ci vestiamo dice molto del nostro carattere. Una sorta di carta di identità messa in mostra agli altri. Il problema è che, a volte, sbagliamo l’outfit facendoci passare più vecchie di quelle che siamo. Ecco perché è importante scegliere sempre dei capi che vadano bene per la nostra età. Evitando errori, come quello del “troppo”, che ci invecchiano.

Vi sarà capitato tante volte di sentir dire, da qualche amica, mentre commenta i vestiti di un’altra, “veste come una vecchia”. A indicare, con una frase che è una sentenza, lo stile di una persona che, in base al suo outfit, dimostra più anni della sua carta di identità. E, per una donna, ma anche per un uomo, sentirsi etichettare in questo modo potrebbe essere un incubo.

Del resto, può capitare anche a noi di sentirci più vecchie, anche senza che siano gli altri a dircelo. Ci basta guardarci allo specchio per andare in depressione, davanti a una immagine che non rispecchia la nostra vera età. È arrivato, allora, il momento di dire basta con questa immagine invecchiata.

Ecco alcuni dei segreti per non commettere l’errore di sembrare più vecchia di quello che sei

Magari, già seguiamo i consigli di Jennifer Aniston per dimostrare, in viso, 10 anni di meno. Allora, come vestirsi per non sembrare più vecchia? I rimedi sono più semplici di quello che potremmo immaginarci, ma capaci di darci subito un’immagine più giovane. Ad esempio, il nero slancia, non vi è dubbio. Ma influisce anche sulla tua immagine in negativo.

Ovvero, ti fa sembrare più vecchia di quello che sei. Meglio tinte chiare, come il rosa, per ringiovanire la tua carta di identità dell’outfit. Anche il guardaroba andrebbe svecchiato. Nel senso che, a volte, basta una gonna leopardata da abbinare anche a una giacca classica che abbiamo, per darci un’immagine diversa.

Attenzione a non commettere il micidiale errore del “troppo” che finisce per invecchiarci

Anche gli accessori sono fondamentali per darci un look il più possibile giovanile o, almeno, per non invecchiarci. Ad esempio, la scelta di un paio di occhiali in stile cat eye, ovvero che ricordino l’occhio allungato del gatto, sono perfetti.

Anche la collana di perle va benissimo. Però, da sola, fa molto aged. Va bene abbinare anche altre collane, ma con la catena sottile. Così come bracciali e orecchini semplici. Quanto alla borsa, è vero che in estate va di moda questa, ma senza esagerare con le dimensioni.

Come vestirsi per non sembrare più vecchia? Ecco altri errori da non commettere

In pratica, dobbiamo evitare la famosa regola del “troppo”. Né troppo grandi, né troppo piccoli. Non troppo casual, ma neanche troppo elegante. La via di mezzo sembra quella più giusta. Anche il foulard al collo invecchia molto. Meglio usarlo come fascia per i capelli o per la coda.

I tacchi bassi non aiutano ad avere un look meno anziano. Osate e mettete tacchi più alti per il vostro look serale, ma anche professionale. Amate le scarpe basse? Le ballerine sono sempre la risposta giusta. Infine, a livello di tonalità, abbiamo detto di evitare il nero. Ma anche certi vestiti floreali, con colori opachi, non sono il massimo per un look giovane. Meglio le righe dei fiori.