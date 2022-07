Se per bambini e ragazzi luglio è il cuore della vacanza estiva, per molti lavoratori è un mese come un altro da passare in ufficio.

Che poi, si fa presto a dirlo: non dimentichiamo l’aggravante del caldo, che rende l’atmosfera e l’attività decisamente più pesanti.

Bisogna però riconoscere che, mentre l’uomo si trova generalmente costretto a non poter rinunciare al completo tailleur, seppur più leggero, la donna ha più scelta.

Ovviamente, anche le signore devono attenersi a determinati codici di abbigliamento: non si può certo andare in ufficio con infradito e pareo.

Tuttavia, si può comunque giocare molto di più con il look, trovando soluzioni sì anti caldo, ma sempre eleganti e adatte al contesto lavorativo.

Ecco dunque qualche suggerimento su come vestirsi per andare in ufficio in estate, scegliendo i giusti abbinamenti con gonne, pantaloni o abiti.

Partiamo all’insegna della comodità proprio chiamando in causa i pantaloni larghi, in lino o cotone, di colori neutri o al contrario coloratissimi.

Forse per l’ufficio è meglio mantenersi su nuances nei toni del beige e puntare sul colore per gli aperitivi o le uscite in città.

Per quanto riguarda il pezzo sopra, andrà benissimo un top, anche bianco, mentre ai piedi scegliamo sandali bassi o con un minimo di tacco quadrato.

In alternativa, un altro abbinamento azzeccato potrebbe essere un pantalone modello baggy, dunque non aderente, con una camicia floreale coloratissima e a maniche corte.

Completiamo il look con un paio di sandali slides e gli immancabili occhiali da sole.

Come vestirsi per andare in ufficio in estate con alcuni look anti caldo, economici ma chic

Passiamo invece ora a due trend dell’estate 2022, che insieme non possono che creare un outfit spettacolare ma non per questo esagerato.

Stiamo parlando dell’abbinamento che vede protagoniste la canottiera sportiva bianca o nera e la gonna plissé.

Sul versante calzature, poco da dire: sta a noi scegliere se andare sul sandalo basso e con listini intrecciati o su un semplice paio di sneakers.

E se sappiamo già che la sera, uscite dall’ufficio, avremo un impegno, puntiamo subito sulla combinazione slip dress e sandali chunky.

Infine, tra i look che vanno bene sia per l’ufficio che per l’aperitivo, impossibile non citare quello che riporta in scena l’abito a trapezio.

Una lunghezza midi e leggermente svasata, da scegliere in una tonalità vitaminica o più contenuta, da abbinare rigorosamente a sandali ultra flat.

Lettura consigliata

È questa la tendenza dell’estate che sta conquistando abiti, pantaloni e camicie da cerimonia o per stare in città