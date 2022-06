L’estate è la stagione in cui generalmente rispolveriamo tutto l’inventario di vestiti che abbiamo nell’armadio.

Ci fanno sentire più fresche nelle giornate afose, sono comodi, nascondono le imperfezioni e ci danno sicuramente un’aria più elegante.

Difficile non innamorarsene, ce n’è davvero per tutti i gusti: abiti midi, a stampe floreali o a righe, colorati, con maniche a sbuffo o spalline.

Naturalmente, proprio perché la scelta è così ampia, è facile farsi prendere la mano e comprarne in grande quantità.

Tuttavia basterebbe avere nel guardaroba anche solo 5 tra gli svariati modelli a disposizione.

Il motivo è semplice: modellano il fisico e sono davvero chic, oltre che versatili perché si adattano tanto al look da giorno quanto a quello serale.

Non resta, dunque, che scoprire di quali vestiti stiamo parlando e come abbinarli per essere sempre impeccabili, in ogni occasione.

Naturalmente, come vedremo nelle prossime righe, a fare la differenza sono proprio gli accessori con cui si costruisce l’outfit.

Il primo abito da considerare è quello in cotone a righe bianche e blu, che di giorno si abbina a secchiello in rafia e sneakers.

Se, invece, vogliamo indossarlo per andare ad un aperitivo, largo ad una tracollina o pochette nera e a sandali con tacco gold.

Passiamo adesso allo slip dress in satin, meravigliosamente glamour e dunque ottimo ad un matrimonio accompagnato da blazer e sandali gioiello.

Per renderlo più informale e usarlo in giornata, scegliamo invece dei sandali flat e una camicia oversize in lino da annodare in vita.

Modellano il fisico e sono davvero chic questi 5 vestiti estivi da indossare e abbinare giorno e sera

L’abito sangallo è una tra le migliori tendenze dell’estate 2022, da indossare di giorno rigorosamente con borsa in paglia.

Per la sera sono preferibili, al contrario, accessori come una it bag in pelle e delle espadrillas con zeppa.

E tra i cinque abiti migliori per l’estate può forse mancare il mitico vestito bianco? Ovviamente no, quindi ecco come abbinarlo.

Per il giorno combiniamolo con un paio di Mary Jane in vernice con tacco midi e un paio di occhiali da sole dal gusto retrò.

In occasione di una serata giochiamo, invece, senza dubbio su accessori neri, scegliendo un paio di sandali a listini intrecciati e una pochette in raso.

Chiudiamo, infine, con l’abito floreale, altrettanto adatto ad una cerimonia abbinato con sandali nude e orecchini preziosi.

Diventa, poi, più alla mano se portato con ciabattine basse e borsa in rafia.

Lettura consigliata

Ecco cosa comprare ai saldi estivi per essere sempre perfette, giovani ed eleganti senza spendere una fortuna