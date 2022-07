L’avvicinarsi delle vacanze estive e delle ferie accende il dibattito sul come trascorrere questi giorni di relax. Come ogni anno, infatti, i più si divideranno tra chi predilige il mare e chi, invece, preferisce la montagna. Oltre a queste due categorie, poi, troveremo anche chi alle due cose preferirà un classico viaggio alla scoperta di una capitale europea. A prescindere da tutto, l’importante sarà partire alla scoperta di luoghi ancora inesplorati. Oggi si lascerà da parte il mare per andare in esplorazione di una zona d’Italia, dove ci sono dei laghi favolosi. Vicino a Torino ci sono 3 laghi alpini meravigliosi, che non è possibile non conoscere. Il Piemonte è regione di montagne aguzze e di posti unici da visitare, tra questi troviamo alcuni laghi alpini come il lago Fiorenza. Un itinerario, breve o ad anello, abbastanza semplice, perfetto anche per famiglie con bambini e con i cani.

Vicino a Torino ci sono 3 laghi alpini facili da raggiungere dove andare per rilassarsi ad agosto

Non lontano dall’antica città medievale di Saluzzo, ma anche da Torino, si trovano luoghi meravigliosi caratterizzati da panorami mozzafiato. Da Saluzzo in una mezz’oretta si raggiungerà il comune di Crissolo e, da qui, il parcheggio di Pian del Re da cui si potrà cominciare l’escursione. Partendo da Torino, invece, si dovrà viaggiare per circa un’ora e mezza. Il parcheggio di Pian del Re è a pagamento. Nel caso in cui si volesse risparmiare denaro sarà sufficiente lasciare la macchina nel pianoro sottostante, Pian della Regina. Arrivare al lago Fiorenza è molto semplice, ma si tratta comunque di una camminata in montagna. Per questo motivo si consiglia di utilizzare calzature adatte ed evitare di avventurarsi sui sentieri con sneakers o, peggio, sandali. Il lago si trova a circa 2113 m s.l.m. ed è incastonato in un paesaggio molto caratteristico.

Da Pian del Re si supereranno le famosissime sorgenti del Po, ben segnalate con un cartello. In seguito, si potrà iniziare a camminare su un sentiero ripido che in una ventina di minuti ci condurrà al lago. Una volta arrivati a destinazione apparirà il Fiorenza in cui vedremo specchiarsi il meraviglioso Monviso, che si erge sullo sfondo. Qui, sarà possibile rilassarsi ma anche proseguire per un giro ad anello che porterà a toccare altri due laghi molto interessanti. Il lago Chiaretto di colore turchese e il lago Superiore di Viso sono più complicati da raggiungere, ma in circa tre ore si riuscirà a percorrere il giro. Inoltre, i più allenati potranno anche proseguire per raggiungere il rifugio Quintino Sella al Monviso e, perché no, anche qualche cima. Tornando sulle rive del lago Fiorenza, poi, si potranno ammirare diversi tipi di vegetazione e, se fortunati, anche la salamandra nera.

Attenzione

Mentre raggiungere il Lago Fiorenza è molto semplice, la difficoltà aumenterà per raggiungere il Chiaretto e il Lago Superiore. Sulla via del ritorno da questo ultimo, infatti, sarà necessario superare una cascata che, se ricca di acqua, sarà molto impegnativa, specialmente per un cane. In questo caso, sarebbe preferibile ripiegare su un percorso alternativo per evitare la cascata.

Lettura consigliata

Viaggio tra i piccoli borghi d’Italia alla scoperta di Saluzzo