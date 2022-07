L’estate sta ormai entrando nel vivo e tra pochissimo tempo in molti potranno godersi il meritato riposo. Le ferie di agosto riempiranno spiagge e stabilimenti balneari in Italia ma anche all’estero. Dalla Liguria alla Sardegna passando per la Sicilia e la Costiera sono moltissimi i posti di mare che diventeranno protagonisti. In molti si chiedono come vestirsi per andare in spiaggia cercando di essere comodi ma alla moda. Per le donne sarà fondamentale prediligere la praticità. Infatti, le scarpe con tacco, ad esempio, non vanno d’accordo con sabbia o pietre. Ma, quindi, che consigli dare a uomini e donne?

Come vestirsi per andare in spiaggia indossando oltre al costume capi comodi per donne e uomini alla moda anche over 50

Per gli uomini la situazione sarà più semplice rispetto a quella delle donne. Infatti, saranno perfetti con una camicia di lino bianca o beige su un costume a pantaloncino. Come calzature saranno da prediligere espadrillas, scarpe da barca e infradito. Come copricapo, invece, si potrà sfruttare un cappellino con visiera ma anche un panama. Utili per tenere lontana la canicola e l’afa e proteggersi dal sole. Meglio evitare di indossare mocassini o scarpe eleganti che potrebbero danneggiarsi sulla sabbia. Tra gli accessori che potrebbero essere utili in spiaggia troviamo anche uno zainetto o un marsupio dove poter mettere soldi, chiavi di casa e cellulare. Si sconsiglia di portarsi dietro oggetti di valore come orologi o gioielli.

Outfit da donna

Per le donne le cose potrebbero apparire più complicate. Sarà necessario conciliare la volontà di essere eleganti con la praticità. Una delle scelte più difficili quando si tratta di estate è quella del costume da bagno. Alcuni risaltano seni prosperosi, altri più piccoli ma altri ancora sono perfetti per le donne curvy. Dopo aver scelto il costume che più fa per noi sarà necessario optare per un caftano o per un pareo: capi utili anche per andare al bar della spiaggia. Come per gli uomini, sarà importante coprire la testa con cappellini e foulard. Oltre a questi anche con un accessorio tornato ultimamente di moda, la bandana da indossare in decine di modi diversi.

Le più giovani potranno anche sfruttare una maglietta oversize indossata con un paio di shorts. A chi vuole essere più elegante, invece, si consiglia di arrivare in spiaggia con un paio di pantaloni leggeri in lino con camicia abbinata. Dai 50 anni in su ma anche prima, poi, il caftano occuperà un ruolo fondamentale nell’abbigliamento da spiaggia. Elegante, raffinato e leggero proteggerà dai raggi solari e susciterà l’invidia di molti. Se ne potranno acquistare in decine di posti diversi, da Amazon a Calzedonia passando per Tezenis. Da H&M sono disponibili caftani neri a meno di 10 euro. Ecco, quindi, come vestirsi per andare in spiaggia indossando oltre al costume degli outfit eleganti ma comodi per fare bella figura al mare.

