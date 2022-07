I bambini sono i nostri modelli in molte questioni di attività fisica, come il saltare la corda. A loro risulta così semplice farlo, ma impararlo da adulti non è così facile. Se sappiamo come fare, però, può diventare il nostro sport preferito e il più divertente. Si tratta infatti di un modo divertente per fare esercizio e ottenere ottimi risultati.

Saltare la corda è un allenamento per tutto il corpo in cui non solo si allena la coordinazione e il ritmo, ma si aumenta anche la propria capacità polmonare, si migliora la propria resistenza e si bruciano i grassi. Saltare la corda, infatti, fa dimagrire se viene fatto tutti i giorni per questi minuti.

Inoltre ci si allena anche nel perseverare e nel non arrendersi.

In questo modo si rafforza il proprio corpo e la propria mente.

Un modo divertente per fare esercizio in allegria con la corda, vediamo 6 consigli ideali prima di cominciare

Innanzitutto bisogna stabilire quale lunghezza della corda è adatta a noi. Restiamo in piedi con i piedi alla larghezza dei fianchi, le ginocchia leggermente piegate e la corda sotto la pianta dei piedi. Dopo di che bisognerà tirare la corda fino a quando le braccia non formeranno un angolo retto. Questa è la lunghezza giusta della corda.

Il secondo consiglio è scegliere la posizione giusta delle gambe. Bisogna piegare le ginocchia leggermente né verso l’interno né verso l’esterno. Dopo di che bisogna allungare la corda tra le braccia tese e poi dobbiamo accovacciarci mentre tiriamo la corda. Quando ci si alza, le braccia si abbassano e ci si alza in punta di piedi.

Il terzo consiglio è preparare la schiena, sdraiandosi sul pavimento con le gambe alzate e la schiena saldamente a terra. Dopo di che bisogna prendere la corda tra le braccia tese. In questa posizione, inspirare ed espirare almeno per 10 volte.

Gli ultimi tre consigli da mettere in pratica

Prima di cimentarsi con un modo divertente per fare esercizio con la corda, bisogna seguire altri consigli.

Per esempio bisogna mobilitare le spalle. Stando in piedi con i piedi alla larghezza dei fianchi, bisogna contrarre lo stomaco e tenere la corda davanti a se con le braccia tese. Mentre si inspira, bisogna alzare le braccia sopra la testa e mentre si espira bisogna abbassarle dietro la schiena. Fare dieci ripetizioni

Il quinto consiglio è allenare le articolazioni. Bisogna preparare i polsi per i movimenti di rotazione. La cosa da fare è afferrare la corda con entrambe le mani, stringere i pugni e provare a posizionarsi come un otto. La forza di rotazione verrà solo dai polsi, le spalle rimarranno stabili. Restare in questa posizione per almeno un minuto.

Il sesto e ultimo consiglio prima di iniziare a saltare con la corda è saltare a vuoto.

In questo modo si comincerà ad avere un’idea del ritmo. Bisogna piegare leggermente le ginocchia, assicurandosi che non cadano verso l’esterno. La parte superiore delle braccia è vicina al corpo. I salti devono essere sciolti ed elastici. Bisogna sforzarsi di saltare abbastanza in alto da permettere alla corda di oscillare appena sotto i propri piedi e atterrare sempre sulla punta dei piedi. Fare questo esercizio per un paio di minuti.

