Molti indossano foulard e cappelli ma è questa la tendenza dell’estate da sfoggiare in spiaggia anche a 50 anni

Con l’arrivo dell’estate e dei primi caldi in molti hanno tirato fuori dall’armadio cappellini e foulard utili per proteggersi dalla canicola. Infatti, specialmente chi pratica sport, dovrebbe sempre utilizzare un copricapo per evitare insolazioni. Questo avrà risvolti positivi sia in fatto di salute che di moda. Infatti, i copricapi sono i veri protagonisti dell’estate insieme a costumi, parei ma anche gioielli perfetti per il lavoro e il mare.

Molti indossano foulard e cappelli ma è questa la tendenza di questa estate 2022: la bandana, che sostituirà i classici cappellini con visiera o foulard. Un capo salito agli onori della cronaca un decennio fa in seguito al suo utilizzo da parte di un importante esponente politico. Negli anni successivi fu ingiustamente dimenticata pur essendo un capo che si presta ad essere indossato in decine di modi diversi anche a 50 anni. Oggi si vedrà come coprirsi la testa con una bandana ma anche un modo più particolare di indossarla, al polso.

L’utilizzo più classico che si può fare della bandana è quello che la vede annodata dietro alla testa. Modo ideale per chi ha pochi capelli ma anche per chi ne ha tanti. In questo modo si coprirà la testa e la si proteggerà dai raggi solari. Sarà sufficiente creare un triangolo con la bandana da posizionare sulla testa e annodare dietro. In alternativa, poi, potrà essere sfruttata anche come fascia per capelli. Dopo aver formato un triangolo bisognerà prendere l’angolo superiore e girarlo in modo da formare un pentagono da piegare ancora a metà. Una volta ottenuta una lunga striscia sistemarla sulla testa e legarla sulla nuca. Il nodo potrà essere lasciato sulla parte superiore o nascosto dietro ai capelli, tutto dipenderà dall’effetto che si vuole ottenere.

La bandana, poi, potrà anche essere utilizzata al polso come bracciale. Sarà sufficiente piegarla in modo da creare una lunga striscia che potrà essere legata semplicemente al polso con un nodo. Un modo alternativo ma di tendenza per utilizzarla al mare. Ancora, sempre nei capelli, la bandana potrà essere utilizzata per coprire l’elastico utilizzato per fare la coda di cavallo o lo chignon.

Dove comprare

Le bandane possono essere acquistate sia in negozio che su internet. Amazon propone un set di 3 bandane a circa 7 euro. In alternativa si potranno acquistare le bandane di OVS a poco più di 4 euro l’una oppure quelle di Twin Set a 45 euro. Sempre su Amazon, ma anche su Zalando, sarà possibile acquistare la bandana proposta da Levi’s a circa 11 euro.

