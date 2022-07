La riscossa di GEOX ha avuto vita breve. Fin dove potrebbe spingersi il ribasso in corso?

Dal punto di vista grafico, nell’ultimo anno ogni occasione di acquisto per il titolo GEOX è stata un’occasione persa. Anche a marzo, la riscossa di GEOX ha avuto vita breve. La domanda adesso è: fin dove potrebbe spingersi il ribasso in corso?

Come si vede dal grafico, il livello chiave per le prossime settimane passa per area 0,673 euro. Questo livello, infatti, corrisponde al minimo di inizio marzo quando è partito il rimbalzo che poi non è riuscito a trasformarsi in un rialzo duraturo.

Qualora, quindi, questo livello dovesse essere rotto in chiusura di settimana le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 0,507 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, il titolo potrebbe ulteriormente scendere fino in area 0,1 euro.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire, quanto meno, un nuovo rialzo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più duratoro nel caso di chiusere settimanali superiori a 1 euro.

La valutazione del titolo GEOX

La valutazione di GEOX non è esercizio facile. Essendo l’EPS negativo, non si può calcolare il rapporto prezzo/utili. Pertanto ci siamo concentrati sul rapporto prezzo/vendite (Price to Sales, PS). Se si considera questo parametro scopriamo che le azioni GEOX sono sottovalutate di oltre il 50% rispetto alla media del settore italiano. Tra gli altri aspetti positivi notiamo che con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,69 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata. Guardando al futuro, poi, utilizzando il Fair PE si scopre che la sottovalutazione di GEOX sale al 70%. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, esprime una sopravvalutazione di circa il 60%.

Il problema di GEOX, stando a quanto si legge sulle riviste specializzate, è legato ai suoi tanti potenziali punti di debolezza che elenchiamo qui di seguito

La redditività dell’attività è un punto debole significativo per la società.

Il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili. Inoltre hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.

Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.

I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda. Allo stato attuale il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Il titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 16 maggio a quota 0,795 euro, in ribasso dell’1,97% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale