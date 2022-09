Non per tutti le vacanze sono finite. Anche se l’estate è terminata, non mancano le occasioni per viaggiare. Che sia un weekend lungo in una capitale europea o una gita di due giorni in qualche borgo in Italia, non mancano le occasioni per spostarsi. C’è, invece, chi ha optato per qualcosa di più alternativo e indimenticabile.

Una bella crociera è il sogno di molte persone. Queste città galleggianti ospitano stanze per qualsiasi gusto. Dalle piscine alle aree relax, fino agli spettacoli, la vita in nave non si ferma mai. Per questo motivo, però, potremmo trovarci davanti al grande enigma della valigia. In particolare, se decidiamo di fare un tour del Mediterraneo, dal clima mutevole. Grazie a questi consigli potremo organizzare la valigia perfetta da portare in crociera.

Non una normale vacanza

La maggior parte delle attività si svolgerà all’interno della nave. Infatti, le escursioni a terra sono relativamente brevi e non ci dovremo preoccupare di un particolare abbigliamento. Sulla città galleggiante, però, c’è un dress code da rispettare, soprattutto in alcuni ambienti.

Inoltre, lo spazio a disposizione nella cabina è relativamente poco ed è quindi consigliato organizzarsi. Per questo è importante capire come vestirci per andare in crociera ed evitare di portare capi che non avremo nemmeno l’occasione di indossare. Il primo capo che non possiamo certo dimenticarci è il costume da bagno. Portiamo via un costume intero e un bikini, in modo da poterli scambiare per prendere il sole. Potremo abbronzarci bordo piscina o sulla prua della nave.

Come vestirsi per andare in crociera sul Mediterraneo con 6 facili consigli

Un altro vestito assolutamente indispensabile è un abito da sera lungo. Questo perché generalmente in crociera si svolgono delle serate di gala. In queste occasioni, è d’obbligo indossare un vestito elegante e adatto. Scegliamo un colore scuro, accompagnato da un paio di tacchi e borsa più chiari e luminosi. In alternativa, se preferiamo un vestito di colore più acceso, abbiniamolo ad accessori neutri e meno vistosi.

Per i momenti di relax e le gite a terra, invece, mettiamo in valigia un paio di scarpe da ginnastica. Non si sa mai che tempo si può trovare in qualche fermata ed è quindi consigliato essere attrezzati. Inoltre abbiniamole ad un paio di jeans bianchi, perfetti per qualsiasi clima incontreremo.

Prepariamoci per ogni tipo di clima

In nave non può mancare, inoltre, una t-shirt da marinaio, con le classiche strisce blu e bianche. Preferiamo delle maniche abbastanza larghe e lunghe, in modo da poter affrontare il vento. Infine, non possiamo dimenticare la giacca, anche leggera, per affrontare cali di temperature. Quelle migliori sono quelle in jeans e in pelle. Non troppo pesanti, ma perfette per tenerci al riparo da un clima più fresco.

Lettura consigliata

Per fare foto belle come gli influencer di Instagram andiamo in queste località