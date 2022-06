Ecco una meta europea economica e vicina che si può visitare in 2 giorni perfetta per un weekend alternativo

Con la bella stagione è tempo anche di viaggi. Le belle giornate e la libertà riacquisita ci portano a spostarci di casa il più possibile. Ormai non è più tempo di lunghe vacanze, ma di weekend brevi. La scelta delle mete ricade quindi in capitali europee e isole vicine a noi. Molte di queste possono risultare costose, soprattutto in estate. Questo perché le compagnie aeree tendono ad alzare le tariffe, ma non solo.

Importanti città come Parigi, Berlino e Londra sono molto costose di per sé. Quindi non solo spendiamo molto per il viaggio, ma anche per le attività quando arriviamo a destinazione. Però, ecco una meta europea economica e vicina, che si può visitare in solo un weekend. Si tratta di Praga, una meta davvero da non perdere.

Una destinazione magica

Praga è molto vicina all’Italia e quindi gli aerei non costano eccessivamente. Possiamo tranquillamente scegliere una compagnia low cost, come Easyjet e Ryanair. I prezzi possono arrivare a costare anche meno di 20 euro a persona. Per chi vuole risparmiare, c’è anche la possibilità del treno. In questo caso, però, perderemmo un intero giorno per il viaggio. Stessa cosa per chi desidera andare con l’auto oppure con il pullman. Sicuramente, però, i costi saranno molto limitati. Anche gli hotel a basso costo non mancano, soprattutto nel cuore della città, dove possiamo spendere anche 50 euro per una camera doppia a notte.

Arrivati a destinazione, in due giorni potremo ammirare tutta la bellezza della capitale. In particolare la città vecchia. Questo è il cuore di Praga ed è un vero punto di ritrovo, sia per i cittadini che per i turisti. Potremmo qui osservare il bellissimo orologio astronomico e la chiesa di Santa Maria di Tyn. Da qui ci avviamo verso Ponte Carlo, il vero simbolo della città. Sempre affollato sia di giorno che di notte, questo ponte porta con sé numerose leggende. Per esempio, si racconta che ogni qualvolta un bambino nasca sull’isola di Kampa, al centro di Praga, le statue si animano.

Ecco una meta europea economica e vicina che si può visitare in 2 giorni perfetta per un weekend alternativo

Tra altre importanti attrazioni di questa città troviamo il quartiere ebraico. Un mix tra arte medievale e Art Nouveau, questa zona è particolarmente affascinante. Visitabile anche il Vecchio Cimitero Ebraico, che una volta rappresentava l’unico luogo dove gli ebrei potevano seppellire i defunti. Questo li ha costretti a sovrapporre decine di tombe e lapidi, dando vita ad una vista davvero suggestiva. Da questo quartiere nasce anche la leggenda del Golem, una figura antropomorfa tipica della tradizione ebraica. Come ultimo luogo da visitare troviamo il quartiere di Mala Strana, con edifici in stile Barocco e l’imponente chiesa di San Nicola. In questa zona sono presenti anche diversi negozi dedicati all’artigianato.

Una città non solo economica, ma con monumenti e viste davvero meravigliose. Senza dimenticarci dell’ottimo cibo, come il trdlo, un dolce a base di pane, zucchero e cannella.

